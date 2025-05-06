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В Забайкалье заявили о 38 еще не потушенных лесных пожарах - РИА Новости, 06.05.2025
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17:06 06.05.2025 (обновлено: 17:26 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/zabajkale-2015317402.html
В Забайкалье заявили о 38 еще не потушенных лесных пожарах
В Забайкалье заявили о 38 еще не потушенных лесных пожарах - РИА Новости, 06.05.2025
В Забайкалье заявили о 38 еще не потушенных лесных пожарах
Тридцать восемь лесных пожаров на общей площади более 320 тысяч гектаров продолжают действовать на территории Забайкалья, борьбу с огнем ведут свыше 650 человек РИА Новости, 06.05.2025
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происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тридцать восемь лесных пожаров на общей площади более 320 тысяч гектаров продолжают действовать на территории Забайкалья, борьбу с огнем ведут свыше 650 человек и 200 единиц техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Всего в Забайкалье на данный момент зафиксировано 38 лесных пожаров на площади более 320 тысяч га. Более 650 человек и 200 единиц техники от МЧС России ежедневно привлекаются к тушению пожаров", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что к тушению пожаров привлекается авиация МЧС. Во вторник совершено три сброса воды общим объемом 126 тонн на возгорания леса вблизи населенных пунктов Укурик и Танха.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Забайкалье заявили о 38 еще не потушенных лесных пожарах

В Забайкалье еще не потушили 38 лесных пожаров на площади более 320 тысяч га

© МЧС Забайкальского края/TelegramЛесной пожар в Забайкалье
Лесной пожар в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© МЧС Забайкальского края/Telegram
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тридцать восемь лесных пожаров на общей площади более 320 тысяч гектаров продолжают действовать на территории Забайкалья, борьбу с огнем ведут свыше 650 человек и 200 единиц техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Всего в Забайкалье на данный момент зафиксировано 38 лесных пожаров на площади более 320 тысяч га. Более 650 человек и 200 единиц техники от МЧС России ежедневно привлекаются к тушению пожаров", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что к тушению пожаров привлекается авиация МЧС. Во вторник совершено три сброса воды общим объемом 126 тонн на возгорания леса вблизи населенных пунктов Укурик и Танха.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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