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В МИД обвинили секретариат ЮНЕСКО в предвзятости

В МИД обвинили секретариат ЮНЕСКО в предвзятости - РИА Новости, 06.05.2025

В МИД обвинили секретариат ЮНЕСКО в предвзятости

Предвзятость секретариата ЮНЕСКО проявляется в упорном отказе реагировать на репрессии против российских СМИ на Западе, их уничтожение на Украине, а также... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:35:00+03:00

2025-05-06T20:35:00+03:00

2025-05-06T21:15:00+03:00

юнеско

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Предвзятость секретариата ЮНЕСКО проявляется в упорном отказе реагировать на репрессии против российских СМИ на Западе, их уничтожение на Украине, а также замалчивание гибели российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Предвзятость секретариата (ЮНЕСКО - ред.) наглядно проявляется в упорном отказе реагировать на тотальные репрессии против российских СМИ в странах Запада, их фактическое уничтожение на Украине. Об этом же свидетельствует замалчивание гибели российских медиаработников от рук киевского режима в докладе Гендиректора о безопасности журналистов за 2022-2023 годы... Осуждение Гендиректором Одре Азуле фактов убийств российских журналистов в марте этого года на фоне ее многолетнего игнорирования таких расправ – недостаточный шаг", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что такой подход противоречит идеалам ЮНЕСКО, как и прописанному в ее Уставе принципу нейтралитета международных чиновников.Россия выступает категорически против попыток использовать мандат ЮНЕСКО в политических целях, вместе с единомышленниками будет и далее добиваться соблюдения секретариатом ЮНЕСКО своих обязательств перед странами-членами Организации, заключила официальный представитель МИД РФ.В декабре 2024 года на сайте ЮНЕСКО появился доклад, где в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов организация призывала все государства выполнить обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов, при этом упоминания гибели российских журналистов в данном докладе не было.Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получения ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области.Телеканал RT тогда также направил письмо на имя Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", в котором она выражает возмущение и приводит список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены, сообщил телеканал.Позднее, в марте 2025 года Азуле осудила убийство российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели в ЛНР.

https://ria.ru/20250327/mid-2007661095.html

https://ria.ru/20250324/mid-2007059692.html

https://ria.ru/20250205/glava-1997472633.html

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