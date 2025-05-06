В МИД обвинили секретариат ЮНЕСКО в предвзятости
Захарова обвинила ЮНЕСКО в замалчивании гибели российских журналистов
© AP Photo / Jacques BrinonЮНЕСКО
© AP Photo / Jacques Brinon
ЮНЕСКО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Предвзятость секретариата ЮНЕСКО проявляется в упорном отказе реагировать на репрессии против российских СМИ на Западе, их уничтожение на Украине, а также замалчивание гибели российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Предвзятость секретариата (ЮНЕСКО - ред.) наглядно проявляется в упорном отказе реагировать на тотальные репрессии против российских СМИ в странах Запада, их фактическое уничтожение на Украине. Об этом же свидетельствует замалчивание гибели российских медиаработников от рук киевского режима в докладе Гендиректора о безопасности журналистов за 2022-2023 годы... Осуждение Гендиректором Одре Азуле фактов убийств российских журналистов в марте этого года на фоне ее многолетнего игнорирования таких расправ – недостаточный шаг", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
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Она подчеркнула, что такой подход противоречит идеалам ЮНЕСКО, как и прописанному в ее Уставе принципу нейтралитета международных чиновников.
Россия выступает категорически против попыток использовать мандат ЮНЕСКО в политических целях, вместе с единомышленниками будет и далее добиваться соблюдения секретариатом ЮНЕСКО своих обязательств перед странами-членами Организации, заключила официальный представитель МИД РФ.
В декабре 2024 года на сайте ЮНЕСКО появился доклад, где в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов организация призывала все государства выполнить обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов, при этом упоминания гибели российских журналистов в данном докладе не было.
Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получения ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области.
Телеканал RT тогда также направил письмо на имя Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", в котором она выражает возмущение и приводит список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены, сообщил телеканал.
Позднее, в марте 2025 года Азуле осудила убийство российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели в ЛНР.
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