https://ria.ru/20250506/yemen-2015366648.html

При ударах ЦАХАЛ по столице Йемена погибли три человека

При ударах ЦАХАЛ по столице Йемена погибли три человека - РИА Новости, 06.05.2025

При ударах ЦАХАЛ по столице Йемена погибли три человека

Три человека погибли, еще 38 получили ранения в результате израильских налетов на международный аэропорт Саны, цементный завод в Омране и электростанции Аср и... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:35:00+03:00

2025-05-06T18:35:00+03:00

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йемен

израиль

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ансар алла

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ДОХА, 6 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще 38 получили ранения в результате израильских налетов на международный аэропорт Саны, цементный завод в Омране и электростанции Аср и Хазиз в йеменской столице, сообщил представитель министерства здравоохранения в правительстве правящего из Саны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Анис аль-Асбахи."Жертвами израильской агрессии на международный аэропорт Саны, цементный завод в Омране и электростанции стали три человека, 38 получили ранения", - отметил он.ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в йеменской столице и атаковали электростанцию Дахбан в ее пригороде, сообщила ранее израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники, близкие к йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситы).

https://ria.ru/20250506/izrail-2015314360.html

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сана

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ударов Израиля по объектам в столице Йемена Три человека погибли, еще 38 ранены в результате ударов Израиля по объектам в столице Йемена, включая аэропорт, сообщили в минздраве правительства хуситов. На кадрах РИА Новости - последствия одной из атак. 2025-05-06T18:35 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

йемен, израиль, в мире, сана, ансар алла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году