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При ударах ЦАХАЛ по столице Йемена погибли три человека - РИА Новости, 06.05.2025
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18:35 06.05.2025 (обновлено: 19:09 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/yemen-2015366648.html
При ударах ЦАХАЛ по столице Йемена погибли три человека
При ударах ЦАХАЛ по столице Йемена погибли три человека - РИА Новости, 06.05.2025
При ударах ЦАХАЛ по столице Йемена погибли три человека
Три человека погибли, еще 38 получили ранения в результате израильских налетов на международный аэропорт Саны, цементный завод в Омране и электростанции Аср и... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:35:00+03:00
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йемен
израиль
в мире
сана
ансар алла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 6 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще 38 получили ранения в результате израильских налетов на международный аэропорт Саны, цементный завод в Омране и электростанции Аср и Хазиз в йеменской столице, сообщил представитель министерства здравоохранения в правительстве правящего из Саны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Анис аль-Асбахи."Жертвами израильской агрессии на международный аэропорт Саны, цементный завод в Омране и электростанции стали три человека, 38 получили ранения", - отметил он.ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в йеменской столице и атаковали электростанцию Дахбан в ее пригороде, сообщила ранее израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники, близкие к йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситы).
https://ria.ru/20250506/izrail-2015314360.html
йемен
израиль
сана
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Последствия ударов Израиля по объектам в столице Йемена
Три человека погибли, еще 38 ранены в результате ударов Израиля по объектам в столице Йемена, включая аэропорт, сообщили в минздраве правительства хуситов. На кадрах РИА Новости - последствия одной из атак.
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йемен, израиль, в мире, сана, ансар алла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Йемен, Израиль, В мире, Сана, Ансар Алла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
При ударах ЦАХАЛ по столице Йемена погибли три человека

При израильских ударах по столице Йемена погибли три человека, еще 38 пострадали

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ДОХА, 6 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще 38 получили ранения в результате израильских налетов на международный аэропорт Саны, цементный завод в Омране и электростанции Аср и Хазиз в йеменской столице, сообщил представитель министерства здравоохранения в правительстве правящего из Саны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Анис аль-Асбахи.
«
"Жертвами израильской агрессии на международный аэропорт Саны, цементный завод в Омране и электростанции стали три человека, 38 получили ранения", - отметил он.
ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в йеменской столице и атаковали электростанцию Дахбан в ее пригороде, сообщила ранее израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники, близкие к йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситы).
Сильные взрывы слышны в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
ВВС Израиля уничтожили аэропорт в столице Йемена
Вчера, 16:24
 
ЙеменИзраильВ миреСанаАнсар АллаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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