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В свердловском Буланаше после взрыва ввели режим ЧС

В свердловском Буланаше после взрыва ввели режим ЧС - РИА Новости, 06.05.2025

В свердловском Буланаше после взрыва ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в поселке Буланаш Свердловской области, где произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, сообщает... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:14:00+03:00

2025-05-06T09:14:00+03:00

2025-05-06T09:14:00+03:00

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в поселке Буланаш Свердловской области, где произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, сообщает администрация Артемовского муниципального округа. Ранее региональный главк МЧС информировал, что газовоздушная смесь без последующего горения взорвалась ночью во вторник в пятиэтажке по улице Строителей в поселке Буланаш, повреждены внутренние стены двух квартир. Эвакуированы 72 человека, пострадала 29-летняя девушка, проживающая в соседней квартире, ее состояние оценивается как близкое к удовлетворительному. "Принято решение о введении режима функционирования "чрезвычайная ситуация муниципального характера" до особого распоряжения", - говорится в сообщении. По данным властей, в пострадавшем доме 76 квартир, в 10 из них, в том числе и в квартире, в которой произошел взрыв, никто не проживает. В ближайшее время специалисты осмотрят несущие конструкции дома, чтобы принять решение о возможном возвращении жильцов в неповрежденные квартиры.

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свердловская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)