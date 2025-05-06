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В Москве открылась выставка, посвященная роли науки в ВОВ - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:13 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/vystavka-2015361358.html
В Москве открылась выставка, посвященная роли науки в ВОВ
В Москве открылась выставка, посвященная роли науки в ВОВ - РИА Новости, 06.05.2025
В Москве открылась выставка, посвященная роли науки в ВОВ
Выставка "Наука великой Победы", посвященная роли советской науки в истории Великой Отечественной войны и в достижении Победы, открылась в центре Москвы,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:13:00+03:00
2025-05-06T18:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
европа
елена малышева
политехнический музей
курчатовский институт
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Выставка "Наука великой Победы", посвященная роли советской науки в истории Великой Отечественной войны и в достижении Победы, открылась в центре Москвы, специалист Национального центра исторической памяти при президенте РФ провел экскурсию для первых посетителей, передает корреспондент РИА Новости. Посетители выставки смогут узнать о том, как в годы Великой Отечественной войны наука внедряла в массовое производство прорывные научно-технические решения, тем самым приближая Победу. Организаторами выставки стали Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", министерство культуры, Минобрнауки РФ, Политехнический музей, а также Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Выставка расположена на Рождественском бульваре в Москве. Ведущий специалист Национального центра исторической памяти Артем Белоглазов провел для первых посетителей выставки, среди которых в том числе студенты московских университетов, экскурсию. "Сегодня здесь в центре Москвы открывается выставка, посвященная вкладу ученых в великую Победу… Хотела бы отметить, что вся многогранность Победы и подвига осознается, именно когда видишь вклад каждого, в том числе деятелей науки", - сказала в ходе открытия выставки руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. Она отметила, что материалы экспозиции содержат много уже известных фактов, которые обязательно дополнены неизвестной, новой информацией. Малышева особо подчеркнула, что в работе над выставкой принимала участие и молодежь. "Война 1941-1945 годов - это переломный момент в истории нашего Отечества, когда вся Европа шла на нас с целью уничтожить нашу государственность, наш народ. Сплочение народа, как на фронтах, так и в тылу, и в кабинетах ученых, помогло переломить хребет немецкого фашизма и закончить победоносно", - сказал директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов.
https://ria.ru/20250505/sobjanin-2015098094.html
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россия, москва, европа, елена малышева, политехнический музей, курчатовский институт, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Европа, Елена Малышева, Политехнический музей, Курчатовский институт, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве открылась выставка, посвященная роли науки в ВОВ

В центре Москвы открылась выставка "Наука великой Победы"

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокОткрытие на Рождественском бульваре выставки "Наука великой Победы", посвященной роли советской науки в период Великой Отечественной войны
Открытие на Рождественском бульваре выставки Наука великой Победы, посвященной роли советской науки в период Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Открытие на Рождественском бульваре выставки "Наука великой Победы", посвященной роли советской науки в период Великой Отечественной войны
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Выставка "Наука великой Победы", посвященная роли советской науки в истории Великой Отечественной войны и в достижении Победы, открылась в центре Москвы, специалист Национального центра исторической памяти при президенте РФ провел экскурсию для первых посетителей, передает корреспондент РИА Новости.
Посетители выставки смогут узнать о том, как в годы Великой Отечественной войны наука внедряла в массовое производство прорывные научно-технические решения, тем самым приближая Победу.
Мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Музея Победы Александр Школьник на открытии новой экспозиции Путь к Победе! в Музее Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Собянин и Любимова открыли выставку "Путь к Победе"
5 мая, 16:22
Организаторами выставки стали Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", министерство культуры, Минобрнауки РФ, Политехнический музей, а также Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Выставка расположена на Рождественском бульваре в Москве.
Ведущий специалист Национального центра исторической памяти Артем Белоглазов провел для первых посетителей выставки, среди которых в том числе студенты московских университетов, экскурсию.
"Сегодня здесь в центре Москвы открывается выставка, посвященная вкладу ученых в великую Победу… Хотела бы отметить, что вся многогранность Победы и подвига осознается, именно когда видишь вклад каждого, в том числе деятелей науки", - сказала в ходе открытия выставки руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.
Она отметила, что материалы экспозиции содержат много уже известных фактов, которые обязательно дополнены неизвестной, новой информацией. Малышева особо подчеркнула, что в работе над выставкой принимала участие и молодежь.
"Война 1941-1945 годов - это переломный момент в истории нашего Отечества, когда вся Европа шла на нас с целью уничтожить нашу государственность, наш народ. Сплочение народа, как на фронтах, так и в тылу, и в кабинетах ученых, помогло переломить хребет немецкого фашизма и закончить победоносно", - сказал директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов.
Открытие выставки Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы в Государственном историческом музее в Москве. 29 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Москве открыли выставку "Без права на забвение. К 80-летию Победы"
29 апреля, 11:54
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваЕвропаЕлена МалышеваПолитехнический музейКурчатовский институт80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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