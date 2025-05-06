https://ria.ru/20250506/vystavka-2015361358.html

В Москве открылась выставка, посвященная роли науки в ВОВ

В Москве открылась выставка, посвященная роли науки в ВОВ - РИА Новости, 06.05.2025

В Москве открылась выставка, посвященная роли науки в ВОВ

Выставка "Наука великой Победы", посвященная роли советской науки в истории Великой Отечественной войны и в достижении Победы, открылась в центре Москвы,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:13:00+03:00

2025-05-06T18:13:00+03:00

2025-05-06T18:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

европа

елена малышева

политехнический музей

курчатовский институт

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015360867_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_64b76ea2341c2c3584e077bb33a90a43.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Выставка "Наука великой Победы", посвященная роли советской науки в истории Великой Отечественной войны и в достижении Победы, открылась в центре Москвы, специалист Национального центра исторической памяти при президенте РФ провел экскурсию для первых посетителей, передает корреспондент РИА Новости. Посетители выставки смогут узнать о том, как в годы Великой Отечественной войны наука внедряла в массовое производство прорывные научно-технические решения, тем самым приближая Победу. Организаторами выставки стали Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", министерство культуры, Минобрнауки РФ, Политехнический музей, а также Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Выставка расположена на Рождественском бульваре в Москве. Ведущий специалист Национального центра исторической памяти Артем Белоглазов провел для первых посетителей выставки, среди которых в том числе студенты московских университетов, экскурсию. "Сегодня здесь в центре Москвы открывается выставка, посвященная вкладу ученых в великую Победу… Хотела бы отметить, что вся многогранность Победы и подвига осознается, именно когда видишь вклад каждого, в том числе деятелей науки", - сказала в ходе открытия выставки руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева. Она отметила, что материалы экспозиции содержат много уже известных фактов, которые обязательно дополнены неизвестной, новой информацией. Малышева особо подчеркнула, что в работе над выставкой принимала участие и молодежь. "Война 1941-1945 годов - это переломный момент в истории нашего Отечества, когда вся Европа шла на нас с целью уничтожить нашу государственность, наш народ. Сплочение народа, как на фронтах, так и в тылу, и в кабинетах ученых, помогло переломить хребет немецкого фашизма и закончить победоносно", - сказал директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов.

https://ria.ru/20250505/sobjanin-2015098094.html

https://ria.ru/20250429/vystavka-2014011857.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, европа, елена малышева, политехнический музей, курчатовский институт, 80-летие победы в великой отечественной войне