https://ria.ru/20250506/vyruchka-2015273623.html

Кремль: указ о продаже валютной выручки опубликуют после подписания

Кремль: указ о продаже валютной выручки опубликуют после подписания - РИА Новости, 06.05.2025

Кремль: указ о продаже валютной выручки опубликуют после подписания

Указ о требованиях по продаже валютной выручки экспортерами будет опубликован после его подписания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:53:00+03:00

2025-05-06T13:53:00+03:00

2025-05-06T13:53:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Указ о требованиях по продаже валютной выручки экспортерами будет опубликован после его подписания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сразу же вас проинформируем. Он сразу же будет опубликован", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, подписал ли уже президент РФ Владимир Путин указ о требовании по продаже валютной выручки экспортерами и когда он может быть подписан.

https://ria.ru/20250503/valyuty-2014754402.html

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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин