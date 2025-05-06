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Кремль: указ о продаже валютной выручки опубликуют после подписания
Кремль: указ о продаже валютной выручки опубликуют после подписания - РИА Новости, 06.05.2025
Кремль: указ о продаже валютной выручки опубликуют после подписания
Указ о требованиях по продаже валютной выручки экспортерами будет опубликован после его подписания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:53:00+03:00
2025-05-06T13:53:00+03:00
2025-05-06T13:53:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Указ о требованиях по продаже валютной выручки экспортерами будет опубликован после его подписания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сразу же вас проинформируем. Он сразу же будет опубликован", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, подписал ли уже президент РФ Владимир Путин указ о требовании по продаже валютной выручки экспортерами и когда он может быть подписан.
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Кремль: указ о продаже валютной выручки опубликуют после подписания
Песков: указ о продаже валютной выручки опубликуют после подписания