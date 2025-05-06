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Россиянам объяснили, почему между майскими праздниками не будет выходных
Россиянам объяснили, почему между майскими праздниками не будет выходных - РИА Новости, 06.05.2025
Россиянам объяснили, почему между майскими праздниками не будет выходных
Дополнительные выходные между майскими праздниками стали бы серьезной нагрузкой на бюджет и ударом по экономике, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T03:56:00+03:00
2025-05-06T03:56:00+03:00
2025-05-06T04:45:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
праздник весны и труда
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дополнительные выходные между майскими праздниками стали бы серьезной нагрузкой на бюджет и ударом по экономике, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "Сделать дополнительные несколько выходных дней — это серьезная нагрузка, прежде всего, на бюджет федеральный, региональные и муниципальные бюджеты, коммерческих организаций, некоммерческих организаций. Вообще, дополнительный выходной — это удар по экономике. Поэтому нужно переносами учитывать позиции, желания граждан в майские праздники", — сказал он.По словам Нилова, тема переноса праздников обсуждается на протяжении последних 20 лет, с момента, как появились продолжительные выходные на Новый год."Я проводил эксперимент, спрашивал мнение относительно продолжительных выходных. На Новый год абсолютное большинство за то, чтобы они сохранились. Что касается майских праздников, то правительство переносами реализует свое право, максимально учитывает пожелания граждан для того, чтобы майские праздники были продолжительны", — отметил депутат.Парламентарий подчеркнул, что в этом году многие взяли отпуска на три рабочих дня между майскими праздниками или договорились с работодателем."Считаю, что дополнительные выходные вводить не нужно. Что касается переноса и эффективного подхода, то здесь можно было бы. Ну и конечно лояльность и гибкость работодателей для того, чтобы максимально учесть пожелания граждан", — добавил Нилов.По его мнению, с учетом нагрузки на экономику и ситуации на рынке труда, необходимости в дополнительном законодательном регулировании нет.
https://ria.ru/20250505/may-1855644309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, праздник весны и труда
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Праздник Весны и Труда
Россиянам объяснили, почему между майскими праздниками не будет выходных
Депутат Нилов: дополнительные выходные между майскими будут ударом по экономике
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дополнительные выходные между майскими праздниками стали бы серьезной нагрузкой на бюджет и ударом по экономике, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Сделать дополнительные несколько выходных дней — это серьезная нагрузка, прежде всего, на бюджет федеральный, региональные и муниципальные бюджеты, коммерческих организаций, некоммерческих организаций. Вообще, дополнительный выходной — это удар по экономике. Поэтому нужно переносами учитывать позиции, желания граждан в майские праздники", — сказал он.
По словам Нилова, тема переноса праздников обсуждается на протяжении последних 20 лет, с момента, как появились продолжительные выходные на Новый год.
«
"Я проводил эксперимент, спрашивал мнение относительно продолжительных выходных. На Новый год абсолютное большинство за то, чтобы они сохранились. Что касается майских праздников, то правительство переносами реализует свое право, максимально учитывает пожелания граждан для того, чтобы майские праздники были продолжительны", — отметил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что в этом году многие взяли отпуска на три рабочих дня между майскими праздниками или договорились с работодателем.
«
"Считаю, что дополнительные выходные вводить не нужно. Что касается переноса и эффективного подхода, то здесь можно было бы. Ну и конечно лояльность и гибкость работодателей для того, чтобы максимально учесть пожелания граждан", — добавил Нилов.
По его мнению, с учетом нагрузки на экономику и ситуации на рынке труда, необходимости в дополнительном законодательном регулировании нет.