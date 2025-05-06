https://ria.ru/20250506/vsu-2015392389.html

Волонтер: ВСУ получили приказ атаковать гражданские машины под Харьковом

Волонтер: ВСУ получили приказ атаковать гражданские машины под Харьковом - РИА Новости, 06.05.2025

Волонтер: ВСУ получили приказ атаковать гражданские машины под Харьковом

Операторы БПЛА ВСУ получили приказ атаковать гражданские автомобили с мирными жителями и гуманитарными грузами в Харьковской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:40:00+03:00

2025-05-06T20:40:00+03:00

2025-05-06T20:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 6 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА ВСУ получили приказ атаковать гражданские автомобили с мирными жителями и гуманитарными грузами в Харьковской области, сообщил РИА Новости волонтер, доставляющий гуманитарные грузы жителям прифронтовых районов подконтрольной РФ части Харьковской области. "Занимаемся доставками гуманитарного груза: продукты питания, хлеб, медикаменты... Очень сложно туда доехать, потому что та территория как раз контролируется FPV-дронами (ВСУ - ред.) и дронами-разведчиками. Можно выехать и через две минуты "выхватить" дрон", - рассказал агентству волонтер. Волонтер уточнил, что в конце апреля его машина с гуманитарным грузом подверглась атаке украинского дрона-камикадзе. Сам он получил осколочные ранения, но уже вернулся к работе. "Был перехват радиосигнала. Сейчас у них задача - бить именно по гражданским машинам. Я думаю, хотят запугать местное население", - полагает собеседник агентства.

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины