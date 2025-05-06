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Волонтер: ВСУ получили приказ атаковать гражданские машины под Харьковом
Волонтер: ВСУ получили приказ атаковать гражданские машины под Харьковом - РИА Новости, 06.05.2025
Волонтер: ВСУ получили приказ атаковать гражданские машины под Харьковом
Операторы БПЛА ВСУ получили приказ атаковать гражданские автомобили с мирными жителями и гуманитарными грузами в Харьковской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:40:00+03:00
2025-05-06T20:40:00+03:00
2025-05-06T20:40:00+03:00
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 6 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА ВСУ получили приказ атаковать гражданские автомобили с мирными жителями и гуманитарными грузами в Харьковской области, сообщил РИА Новости волонтер, доставляющий гуманитарные грузы жителям прифронтовых районов подконтрольной РФ части Харьковской области. "Занимаемся доставками гуманитарного груза: продукты питания, хлеб, медикаменты... Очень сложно туда доехать, потому что та территория как раз контролируется FPV-дронами (ВСУ - ред.) и дронами-разведчиками. Можно выехать и через две минуты "выхватить" дрон", - рассказал агентству волонтер. Волонтер уточнил, что в конце апреля его машина с гуманитарным грузом подверглась атаке украинского дрона-камикадзе. Сам он получил осколочные ранения, но уже вернулся к работе. "Был перехват радиосигнала. Сейчас у них задача - бить именно по гражданским машинам. Я думаю, хотят запугать местное население", - полагает собеседник агентства.
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Волонтер: ВСУ получили приказ атаковать гражданские машины под Харьковом
Волонтер: операторы БПЛА ВСУ получили приказ атаковать автомобили с гумпомощью