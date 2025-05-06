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В Орловской области уничтожили 15 беспилотников ВСУ
В Орловской области уничтожили 15 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.05.2025
В Орловской области уничтожили 15 беспилотников ВСУ
Повреждений и пострадавших нет после уничтожения 15 вражеских беспилотников над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:29:00+03:00
2025-05-06T15:29:00+03:00
2025-05-06T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Повреждений и пострадавших нет после уничтожения 15 вражеских беспилотников над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Днем во вторник в Минобороны РФ сообщали о 15 украинских беспилотниках самолетного типа, сбитых средствами ПВО над Орловской областью. "Над Орловской областью уничтожено 15 БПЛА противника. Массовый вражеский налет не достиг цели – повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся проверки оперативных служб. Благодарим наших защитников", – написал Клычков.
https://ria.ru/20250506/germanija-2015199918.html
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происшествия, орловская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Орловской области уничтожили 15 беспилотников ВСУ
Клычков: после уничтожения 15 БПЛА над Орловской областью повреждений нет