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ВСУ за сутки потеряли 50 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли 50 военнослужащих в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 06.05.2025
ВСУ за сутки потеряли 50 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных Украины, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:31:00+03:00
2025-05-06T12:31:00+03:00
2025-05-06T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных Украины, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли 50 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра"