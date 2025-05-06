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ВСУ за сутки потеряли 50 военнослужащих в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 06.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 06.05.2025 (обновлено: 12:39 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/vsu-2015248624.html
ВСУ за сутки потеряли 50 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли 50 военнослужащих в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 06.05.2025
ВСУ за сутки потеряли 50 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных Украины, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:31:00+03:00
2025-05-06T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных Украины, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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украина
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украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли 50 военнослужащих в зоне действий "Днепра"

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных Украины, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Сотрудник пожарной службы Украины во время тушения пожара в Харькове. 6 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Харькове
09:11
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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