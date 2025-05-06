https://ria.ru/20250506/vsu-2015248624.html

ВСУ за сутки потеряли 50 военнослужащих в зоне действий "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли 50 военнослужащих в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 06.05.2025

ВСУ за сутки потеряли 50 военнослужащих в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных Украины, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:31:00+03:00

2025-05-06T12:31:00+03:00

2025-05-06T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных Украины, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250506/harkov-2015204382.html

украина

запорожская область

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украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины