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ВСУ нанесли удар по мемориалу героям ВОВ в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по мемориалу героям ВОВ в Херсонской области - РИА Новости, 06.05.2025
ВСУ нанесли удар по мемориалу героям ВОВ в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:10:00+03:00
2025-05-06T10:10:00+03:00
2025-05-06T12:38:00+03:00
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Киевские боевики нанесли подлый удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в Брилевке Алешкинского округа", — написал он.Памятник получил повреждения.Сальдо назвал удар по мемориалу проявлением крайнего цинизма и вандализма.Украинские военные ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах.
https://ria.ru/20250314/udar-2005118290.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо
Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли удар по мемориалу героям ВОВ в Херсонской области
Сальдо: ВСУ нанесли удар по мемориалу героям ВОВ в Брилевке Херсонской области