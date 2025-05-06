https://ria.ru/20250506/vsu-2015216199.html

ВСУ нанесли удар по мемориалу героям ВОВ в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по мемориалу героям ВОВ в Херсонской области - РИА Новости, 06.05.2025

ВСУ нанесли удар по мемориалу героям ВОВ в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:10:00+03:00

2025-05-06T10:10:00+03:00

2025-05-06T12:38:00+03:00

вооруженные силы украины

херсонская область

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Киевские боевики нанесли подлый удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в Брилевке Алешкинского округа", — написал он.Памятник получил повреждения.Сальдо назвал удар по мемориалу проявлением крайнего цинизма и вандализма.Украинские военные ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах.

https://ria.ru/20250314/udar-2005118290.html

https://ria.ru/20250504/vsu-2014913032.html

херсонская область

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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо