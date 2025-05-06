Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, почему бывает опасно говорить шепотом - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/vrach-2015181703.html
Врач рассказала, почему бывает опасно говорить шепотом
Врач рассказала, почему бывает опасно говорить шепотом - РИА Новости, 06.05.2025
Врач рассказала, почему бывает опасно говорить шепотом
Говорить шепотом при простудных заболеваниях не рекомендуется, так как это является дополнительной нагрузкой на голосовые складки, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T03:11:00+03:00
2025-05-06T03:11:00+03:00
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570317582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a24b15d70cd2f47f2a3e61d0c68c98c3.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Говорить шепотом при простудных заболеваниях не рекомендуется, так как это является дополнительной нагрузкой на голосовые складки, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО имени Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Светлана Романенко. "Рекомендуется не говорить много при простудных заболеваниях. При этом нужно знать, что говорить шепотом тоже не рекомендуется, так как это дополнительная нагрузка на голосовые складки", - рассказала Романенко. По ее словам, на голос также влияет пыль и загазованность помещения, острая и горячая пища, курение и стресс, поэтому стоит избегать воздействия этих факторов. "И, самое важное, что нужно понимать - если проблема с голосом не проходит в течение двух недель, то для лечения и диагностики нужно как можно скорее обратиться к специалисту", - добавила врач.
https://ria.ru/20250309/endokrinolog-2003868702.html
https://ria.ru/20250119/diabet-1994424363.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570317582_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a43e3419dfc752256925e4ce467a656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Врач рассказала, почему бывает опасно говорить шепотом

Врач Романенко: говорить шепотом при простудных заболеваниях не рекомендуется

© Depositphotos.com / Faruk KoricМужчина лечит простуду "народными средствами"
Мужчина лечит простуду народными средствами - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Depositphotos.com / Faruk Koric
Мужчина лечит простуду "народными средствами". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Говорить шепотом при простудных заболеваниях не рекомендуется, так как это является дополнительной нагрузкой на голосовые складки, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО имени Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Светлана Романенко.
"Рекомендуется не говорить много при простудных заболеваниях. При этом нужно знать, что говорить шепотом тоже не рекомендуется, так как это дополнительная нагрузка на голосовые складки", - рассказала Романенко.
Паста - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Врач рассказала, почему вредно питаться один раз в день
9 марта, 03:11
По ее словам, на голос также влияет пыль и загазованность помещения, острая и горячая пища, курение и стресс, поэтому стоит избегать воздействия этих факторов.
"И, самое важное, что нужно понимать - если проблема с голосом не проходит в течение двух недель, то для лечения и диагностики нужно как можно скорее обратиться к специалисту", - добавила врач.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Эндокринолог назвала неочевидные признаки диабета
19 января, 03:12
 
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала