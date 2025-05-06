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Врач рассказала, почему бывает опасно говорить шепотом
Врач рассказала, почему бывает опасно говорить шепотом - РИА Новости, 06.05.2025
Врач рассказала, почему бывает опасно говорить шепотом
Говорить шепотом при простудных заболеваниях не рекомендуется, так как это является дополнительной нагрузкой на голосовые складки, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T03:11:00+03:00
2025-05-06T03:11:00+03:00
2025-05-06T03:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Говорить шепотом при простудных заболеваниях не рекомендуется, так как это является дополнительной нагрузкой на голосовые складки, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО имени Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Светлана Романенко. "Рекомендуется не говорить много при простудных заболеваниях. При этом нужно знать, что говорить шепотом тоже не рекомендуется, так как это дополнительная нагрузка на голосовые складки", - рассказала Романенко. По ее словам, на голос также влияет пыль и загазованность помещения, острая и горячая пища, курение и стресс, поэтому стоит избегать воздействия этих факторов. "И, самое важное, что нужно понимать - если проблема с голосом не проходит в течение двух недель, то для лечения и диагностики нужно как можно скорее обратиться к специалисту", - добавила врач.
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Врач рассказала, почему бывает опасно говорить шепотом
Врач Романенко: говорить шепотом при простудных заболеваниях не рекомендуется
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Говорить шепотом при простудных заболеваниях не рекомендуется, так как это является дополнительной нагрузкой на голосовые складки, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО имени Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Светлана Романенко.
"Рекомендуется не говорить много при простудных заболеваниях. При этом нужно знать, что говорить шепотом тоже не рекомендуется, так как это дополнительная нагрузка на голосовые складки", - рассказала Романенко.
По ее словам, на голос также влияет пыль и загазованность помещения, острая и горячая пища, курение и стресс, поэтому стоит избегать воздействия этих факторов.
"И, самое важное, что нужно понимать - если проблема с голосом не проходит в течение двух недель, то для лечения и диагностики нужно как можно скорее обратиться к специалисту", - добавила врач.