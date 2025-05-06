https://ria.ru/20250506/voyna-2015171597.html

ФСБ рассказала, как в годы войны устанавливали факты геноцида

ФСБ рассказала, как в годы войны устанавливали факты геноцида - РИА Новости, 06.05.2025

ФСБ рассказала, как в годы войны устанавливали факты геноцида

Советские органы государственной безопасности уже в 1941 году начали кропотливую работу по сбору информации о преступлениях гитлеровцев и их пособников в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:18:00+03:00

2025-05-06T00:18:00+03:00

2025-05-06T00:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ссср

германия

нюрнберг

вячеслав молотов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Советские органы государственной безопасности уже в 1941 году начали кропотливую работу по сбору информации о преступлениях гитлеровцев и их пособников в отношении мирного населения на временно оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны, десятки тысяч фактов этих злодеяний легли в основу материалов, использованных советской делегацией на Международном военном трибунале в Нюрнберге, сообщила Федеральная служба безопасности России. "В год 80-летия со дня окончания Второй мировой войны в странах Запада происходят события, наступление которых не могли вообразить себе наши деды, ценой миллионов жизней спасшие Европу от порабощения гитлеровской Германией, – фактически возрождается нацистская идеология, проповедующая превосходство одних наций над другими ("цветущий сад" на фоне "диких джунглей"), потомки тех, кто верно служил Гитлеру, заняли высокие государственные должности и начали открыто гордиться своими предками, преступления которых против человечества не имеют срока давности", - отмечается в сообщении ФСБ. В преддверии 80-летия Великой Победы ФСБ продолжает рассекречивание и опубликование архивных материалов, связанных с розыском военных преступников и их пособников, уничтожавших мирное население СССР. "Кропотливая работа по установлению лиц, виновных в злодеяниях против советских граждан, и документированию совершенных ими преступлений была начата органами государственной безопасности уже в первый год Великой Отечественной войны, с освобождением первых оккупированных районов Московской области. 12 декабря 1941 года вышел приказ Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР "Об оперативно-чекистском обслуживании местностей, освобожденных от войск противника", регламентировавший розыск агентуры противника, предателей и пособников оккупационных властей", - отмечает ФСБ. Шестнадцатого декабря 1941 года была издана директива НКВД Украинской СССР "О формировании и работе органов НКВД на освобожденной от противника территории", которая предписывала городским и районным аппаратам НКВД "выявлять и по возможности обязательно документировать (путем опроса очевидцев и пострадавших, фотографирования, составления актов и т.п.) всех наиболее характерных зверств, разбоя, насилия, грабежа, имевших место со стороны фашистских оккупантов". Указанием НКВД СССР от 18 февраля 1942 года "О задачах и постановке оперативно-чекистской работы на освобожденной от немецко-фашистских оккупантов территории СССР" было определено содержание докладных записок: в них нужно было указывать точное количество разрушенных и сожженных домов, данные об изменниках, предателях и пособниках нацистов". Вместе с докладными в центр следовало направлять "обнаруженные и изъятые наиболее интересные документы, характеризующие деятельность оккупантов". Приказом НКВД СССР от 25 февраля 1942 года была утверждена инструкция "О порядке собирания, учета и хранения документальных материалов о зверствах, разрушениях, грабежах и насилиях германских властей в оккупированных ими советских районах", действие которой распространялось на все советские учреждения, организации, предприятия, а также на части и соединения Красной армии. "Собранные органами государственной безопасности доказательства массовых преступлений оккупантов на территории СССР послужили основанием для образования указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР", - поясняет ФСБ. Девятнадцатого апреля 1943 года, в день создания органов советской военной контрразведки "Смерш", одновременно был издан указ Президиума Верховного Совета СССР №39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и их пособников". "Смершевцы", которые первыми заходили на освобожденную от врага территорию вместе с передовыми частями Красной армии, сразу же подключились к работе по документированию преступлений оккупантов. "Показательно, что до середины 1943 года руководство стран Запада сознательно замалчивало и игнорировало факты преступлений гитлеровской Германии и ее союзников на оккупированной территории СССР. И это несмотря на то, что советский народный комиссариат иностранных дел направил в 1941-1943 годах четыре ноты о злодеяниях оккупационных властей в отношении мирного населения посольствам и миссиям, аккредитованным в Москве", - подчеркивает ФСБ. В докладной записке Вячеславу Молотову его заместитель по наркомату иностранных дел Соломон Лозовский писал 15 мая 1943 года: "Ни один посланник союзных с нами стран не высказался публично по этому вопросу". Положение начало меняться в связи с явными успехами Красной армии в освобождении от оккупантов территории СССР и продвижением советских войск в направлении Западной Европы. На Конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании 30 октября 1943 года была принята "Московская декларация по вопросу о всеобщей безопасности", предусматривавшая наказание нацистских преступников "согласно совместному решению правительств союзников". Положения декларации легли в основу решения Ялтинской конференции 1945 года, в котором была провозглашена цель уничтожения германского милитаризма и нацизма (выражаясь современным языком – демилитаризация и денацификация Германии). Помимо документирования фактов злодеяний, совершенных оккупантами на территории СССР и стран Европы, и поиска нацистских преступников, советские органы государственной безопасности занялись розыском их пособников из числа советских и иностранных граждан, принимавших участие в геноциде мирного населения. В этих целях была организована проверка лиц, возвращавшихся из плена, в фильтрационных лагерях, подведомственных Управлению по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД СССР. "На всех этапах розыска военных преступников, предателей и пособников оккупантов советские органы государственной безопасности стремились реализовать принцип неотвратимости возмездия за совершенные злодеяния – не случайно преступлениям против мирного населения СССР была присвоена категория "без срока давности", - подчеркивает ФСБ. Одиннадцатого января 1944 года было подписано распоряжение УПВИ НКВД "О выявлении среди военнопленных участников зверств", в котором подчеркивалось, что в лагерях, где содержались военнопленные немцы, могли находиться виновные в преступлениях против мирного населения, которые скрывали свои воинские звания и должности. Особое внимание было уделено выявлению среди них эсэсовцев, которые, как и современные украинские нацисты, имели склонность к татуировкам, выдающим их приверженность преступной идеологии. "В 1945-1946 годах в ходе медицинских осмотров в лагерях было выявлено около 15 тысяч обладателей татуировок, свидетельствующих о принадлежности к СС", - отмечает ФСБ. По информации спецслужбы, к 1 октября 1946 года на оперативный учет в лагерях были поставлены 6804 организатора и участника военных преступлений, из них 6030 немцев, 435 румын, 312 венгров и 27 итальянцев, среди которых 69 генералов, 602 офицера, 6133 унтер-офицера и рядовых. "Обобщенные результаты розыскной работы органов государственной безопасности легли в основу материалов Чрезвычайной государственной комиссии, использованных советской делегацией во время Международного военного трибунала в Нюрнберге. Всего было задокументировано 54 тысячи фактов преступлений нацистов, опрошено более 250 тысяч потерпевших, получены неоспоримые доказательства совершенных злодеяний против населения СССР", - заключили в ФСБ.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014227183.html

https://ria.ru/20250503/istoriya-2014722445.html

https://ria.ru/20250314/dokumenty-2004889511.html

https://ria.ru/20241122/fsb-1985220896.html

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Дарья Буймова

ссср, германия, нюрнберг, вячеслав молотов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, общество