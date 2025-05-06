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Ветеран ВОВ пожаловался на снос памятников советским солдатам в Европе - РИА Новости, 06.05.2025
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15:09 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/vov-2015291505.html
Ветеран ВОВ пожаловался на снос памятников советским солдатам в Европе
Ветеран ВОВ пожаловался на снос памятников советским солдатам в Европе - РИА Новости, 06.05.2025
Ветеран ВОВ пожаловался на снос памятников советским солдатам в Европе
Проживающий в Белоруссии ветеран Великой Отечественной войны Антон Зубовский заявил РИА Новости, что ему обидно из-за сноса памятников советским солдатам в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:09:00+03:00
2025-05-06T15:09:00+03:00
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Проживающий в Белоруссии ветеран Великой Отечественной войны Антон Зубовский заявил РИА Новости, что ему обидно из-за сноса памятников советским солдатам в Европе. Антон Зубовский, полковник авиации в отставке, родился 20 августа 1926 года в деревне Крупка Минской области. Когда началась Великая Отечественная война, а Белоруссия была оккупирована немцами, ему было всего 14 лет. Однако после освобождения Белоруссии от оккупации в 1944 году он был призван в армию, воевал в Польше, Восточной Пруссии, Чехословакии. "Обидно, конечно", - сказал он, говоря о своем отношении к сносу памятников советским солдатам в соседних странах ЕС. Он напомнил, что у памятников проводились мероприятия по случаю окончания войны в Европе, в которых ранее участвовало и местное население. Ветеран считает, что такое отношение к советским памятникам является следствием развала Советского Союза и, на его взгляд, ошибочных решений последних руководителей СССР, приведших к утрате былой роли СССР в Европе, закрытия там советских военных баз и вывода войск. По его мнению, в результате погони за демонстрацией "цивилизованного поведения" и отказа от фиксации всех договоренностей в виде договоров Советский Союз был обманут Западом. "А так сейчас там (в Европе – ред.) их бомб, в том числе ядерных, тысячи. А наши?" - продолжил Зубовский. Бывший военный считает важным поддержание паритета в оборонной сфере. При этом он заметил, что соседние страны ЕС еще и провоцируют своим поведением, "заборы на границе строят, проволоку натягивают". Ветеран с большим сожалением говорит о развале Советского союза. "Это непостижимо. Такое большое государство, хорошо вооруженное, образованное – и вдруг все разваливается", - подчеркнул он, раскритиковав сепаратистские настроения отдельных кругов в некоторых республиках. "Не хотели подчиняться ни командирам, ни партийному руководству. Служить не хотели… Нашлись те, кто их поддержали", - сказал Зубовский. При этом он поддерживает текущие интеграционные процессы на постсоветском пространстве, высоко оценивая роль России и Белоруссии в сплочении государств. "С моей точки зрения, если бы не Путин и не Лукашенко (президенты России и Белоруссии - ред.), то неизвестно, чем бы закончилось. Растащили бы все по кусочкам. Много стоило нашим руководителям стран – России и Беларуси – сплотить их", - сказал ветеран. Он высказал удовлетворение тем, что страны СНГ более активно начинают сотрудничать. Зубовский также поддержал часто озвучиваемый президентом Белоруссии тезис о едином отечестве от Бреста до Владивостока. "Это все одно отечество - от Бреста до Владивостока. Единое. С точки зрения белоруса", - подчеркнул он.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Европа, Россия, Евросоюз, СНГ, День Победы
Ветеран ВОВ пожаловался на снос памятников советским солдатам в Европе

Ветеран ВОВ Зубовский: обидно из-за сноса памятников советским солдатам в Европе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСнос памятника Освободителям Риги
Снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Снос памятника Освободителям Риги. Архивное фото
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Проживающий в Белоруссии ветеран Великой Отечественной войны Антон Зубовский заявил РИА Новости, что ему обидно из-за сноса памятников советским солдатам в Европе.
Антон Зубовский, полковник авиации в отставке, родился 20 августа 1926 года в деревне Крупка Минской области. Когда началась Великая Отечественная война, а Белоруссия была оккупирована немцами, ему было всего 14 лет. Однако после освобождения Белоруссии от оккупации в 1944 году он был призван в армию, воевал в Польше, Восточной Пруссии, Чехословакии.
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"Обидно, конечно", - сказал он, говоря о своем отношении к сносу памятников советским солдатам в соседних странах ЕС.
Он напомнил, что у памятников проводились мероприятия по случаю окончания войны в Европе, в которых ранее участвовало и местное население. Ветеран считает, что такое отношение к советским памятникам является следствием развала Советского Союза и, на его взгляд, ошибочных решений последних руководителей СССР, приведших к утрате былой роли СССР в Европе, закрытия там советских военных баз и вывода войск. По его мнению, в результате погони за демонстрацией "цивилизованного поведения" и отказа от фиксации всех договоренностей в виде договоров Советский Союз был обманут Западом. "А так сейчас там (в Европе – ред.) их бомб, в том числе ядерных, тысячи. А наши?" - продолжил Зубовский. Бывший военный считает важным поддержание паритета в оборонной сфере.
При этом он заметил, что соседние страны ЕС еще и провоцируют своим поведением, "заборы на границе строят, проволоку натягивают".
Ветеран с большим сожалением говорит о развале Советского союза. "Это непостижимо. Такое большое государство, хорошо вооруженное, образованное – и вдруг все разваливается", - подчеркнул он, раскритиковав сепаратистские настроения отдельных кругов в некоторых республиках. "Не хотели подчиняться ни командирам, ни партийному руководству. Служить не хотели… Нашлись те, кто их поддержали", - сказал Зубовский.
При этом он поддерживает текущие интеграционные процессы на постсоветском пространстве, высоко оценивая роль России и Белоруссии в сплочении государств. "С моей точки зрения, если бы не Путин и не Лукашенко (президенты России и Белоруссии - ред.), то неизвестно, чем бы закончилось. Растащили бы все по кусочкам. Много стоило нашим руководителям стран – России и Беларуси – сплотить их", - сказал ветеран. Он высказал удовлетворение тем, что страны СНГ более активно начинают сотрудничать.
Зубовский также поддержал часто озвучиваемый президентом Белоруссии тезис о едином отечестве от Бреста до Владивостока. "Это все одно отечество - от Бреста до Владивостока. Единое. С точки зрения белоруса", - подчеркнул он.
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