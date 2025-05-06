https://ria.ru/20250506/voronin-2015362084.html

Воронин обвинил правящую партию Молдавии в искажении конституции

Воронин обвинил правящую партию Молдавии в искажении конституции - РИА Новости, 06.05.2025

Воронин обвинил правящую партию Молдавии в искажении конституции

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая поддерживает главу республики Майю Санду, искажает конституцию в угоду личным интересам,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:15:00+03:00

2025-05-06T18:15:00+03:00

2025-05-06T18:15:00+03:00

молдавия

владимир воронин

майя санду

александр стояногло

московский комсомолец

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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая поддерживает главу республики Майю Санду, искажает конституцию в угоду личным интересам, заявил РИА Новости экс-президент страны, лидер оппозиционной в стране Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин. "Одна из обязанностей властей - это строгое соблюдение конституции страны. Но правление ПДС превратило основной закон в служанку своих интересов. Так они поступили с молдавским языком, объявив государственным румынский. Обычно для поправок в конституцию нужно две трети голосов парламента и другие процедуры, включая референдум, но здесь поступили иначе. А народ они спросили?" - заявил Воронин. Лидер молдавских коммунистов обвинил также действующие власти в нарушении конституционных норм и манипуляции результатами выборов. По словам Воронина, итоги прошедших президентских выборов были искажены из-за давления на избирателей. "Людей ограничили в их конституционном праве – выбирать власть. Особенно пострадали в этом плане наши соотечественники, находящееся в России. Власти не обеспечили открытие достаточного количества участков для голосования. Кроме того, и внутри Молдавии оказывалось давление в день выборов", - добавил Воронин, отметив, что коммунисты опротестовывали эти действия властей и в конституционном суде, и в парламенте. По итогам прошедших президентских выборов Санду уступила внутри страны экс-генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США, при этом в России молдавский МИД открыл лишь два участка, несмотря на то, что проживают в РФ, по разным оценкам, от 300 тысяч до 500 тысяч граждан Молдавии, а ЦИК Молдавии настаивал на пяти участках. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.️ Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.--0-

https://ria.ru/20250505/pobeda-2015085112.html

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молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, владимир воронин, майя санду, александр стояногло, московский комсомолец