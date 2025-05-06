Путин отметил работу движения "Волонтеры Победы"
Путин отметил вклад "Волонтеров Победы" в сохранение памяти о войне
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в сохранении памяти о Великой Отечественной войне и в поддержку ветеранов войны и участников спецоперации.
Во вторник в Национальном центре "Россия" в Москве проходит торжественная церемония открытия всероссийского слета "Послы Победы. Москва".
"Приветствую вас на всероссийском слете "Послы Победы. Москва". Вам, победителям ежегодного конкурса, выпала высокая честь участвовать в организации и проведении юбилейного Парада Победы и других праздничных мероприятий. Знаю, что каждый из вас внес значимый вклад в развитие традиций добровольчества в нашей стране, в реализацию востребованных инициатив, направленных на сбережение памяти о Великой Отечественной войне, поддержку ветеранов, участников специальной военной операции и их близких, многое сделал для патриотического воспитания детей и молодежи", - говорится в приветственном слове Путина, которое зачитал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
Президент выразил глубокое уважение и признательность добровольцам за их ответственную гражданскую позицию. Кроме того, глава государства высказал уверенность, что Парад Победы пройдет на достойном уровне и будет способствовать развитию "Волонтеров Победы".
В заключении Путин поздравил участников слета с наступающим Днём Победы.
Ежегодный Всероссийский слет "Послы Победы. Москва" - это значимое мероприятие, которое собирает активных добровольцев со всей страны для волонтерского сопровождения Парада Победы на Красной площади.