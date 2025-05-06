https://ria.ru/20250506/volontery-2015233486.html

Путин отметил работу движения "Волонтеры Победы"

Путин отметил работу движения "Волонтеры Победы" - РИА Новости, 06.05.2025

Путин отметил работу движения "Волонтеры Победы"

Президент России Владимир Путин отметил вклад всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в сохранении памяти о Великой Отечественной войне и в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:51:00+03:00

2025-05-06T11:51:00+03:00

2025-05-06T11:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

владимир путин

сергей новиков

волонтеры победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в сохранении памяти о Великой Отечественной войне и в поддержку ветеранов войны и участников спецоперации. Во вторник в Национальном центре "Россия" в Москве проходит торжественная церемония открытия всероссийского слета "Послы Победы. Москва". "Приветствую вас на всероссийском слете "Послы Победы. Москва". Вам, победителям ежегодного конкурса, выпала высокая честь участвовать в организации и проведении юбилейного Парада Победы и других праздничных мероприятий. Знаю, что каждый из вас внес значимый вклад в развитие традиций добровольчества в нашей стране, в реализацию востребованных инициатив, направленных на сбережение памяти о Великой Отечественной войне, поддержку ветеранов, участников специальной военной операции и их близких, многое сделал для патриотического воспитания детей и молодежи", - говорится в приветственном слове Путина, которое зачитал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.Президент выразил глубокое уважение и признательность добровольцам за их ответственную гражданскую позицию. Кроме того, глава государства высказал уверенность, что Парад Победы пройдет на достойном уровне и будет способствовать развитию "Волонтеров Победы". В заключении Путин поздравил участников слета с наступающим Днём Победы. Ежегодный Всероссийский слет "Послы Победы. Москва" - это значимое мероприятие, которое собирает активных добровольцев со всей страны для волонтерского сопровождения Парада Победы на Красной площади.

https://ria.ru/20250506/rossija-2015232693.html

https://realty.ria.ru/20250506/pobeda-2015211234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, владимир путин, сергей новиков, волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне