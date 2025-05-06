https://ria.ru/20250506/voennye-2015287194.html
С подконтрольной Киеву территории вернули 205 российских военных
С подконтрольной Киеву территории вернули 205 российских военных - РИА Новости, 06.05.2025
С подконтрольной Киеву территории вернули 205 российских военных
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:52:00+03:00
2025-05-06T14:52:00+03:00
2025-05-06T16:13:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих, сообщило Минобороны."Шестого мая текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", — уточнили в ведомстве.Сейчас все российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, им предоставили возможность связаться с родственниками.В ведомстве добавили, что всех освобожденных военнослужащих доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.Там подчеркнули, что при возвращении российских бойцов из плена гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.
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7 495 645-6601
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Российские военные, вернувшиеся из украинского плена
Минобороны показало видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена
2025-05-06T14:52
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих, сообщило Минобороны.
«
"Шестого мая текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", — уточнили в ведомстве.
Сейчас все российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, им предоставили возможность связаться с родственниками.
В ведомстве добавили, что всех освобожденных военнослужащих доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Там подчеркнули, что при возвращении российских бойцов из плена гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.