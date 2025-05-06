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С подконтрольной Киеву территории вернули 205 российских военных

С подконтрольной Киеву территории вернули 205 российских военных - РИА Новости, 06.05.2025

С подконтрольной Киеву территории вернули 205 российских военных

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:52:00+03:00

2025-05-06T14:52:00+03:00

2025-05-06T16:13:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих, сообщило Минобороны."Шестого мая текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", — уточнили в ведомстве.Сейчас все российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, им предоставили возможность связаться с родственниками.В ведомстве добавили, что всех освобожденных военнослужащих доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.Там подчеркнули, что при возвращении российских бойцов из плена гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские военные, вернувшиеся из украинского плена Минобороны показало видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена 2025-05-06T14:52 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, вооруженные силы украины