Рейтинг@Mail.ru
С подконтрольной Киеву территории вернули 205 российских военных - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 06.05.2025 (обновлено: 16:13 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/voennye-2015287194.html
С подконтрольной Киеву территории вернули 205 российских военных
С подконтрольной Киеву территории вернули 205 российских военных - РИА Новости, 06.05.2025
С подконтрольной Киеву территории вернули 205 российских военных
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:52:00+03:00
2025-05-06T16:13:00+03:00
в мире
россия
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015300305_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e78510b39e251e46d7f45d1a6aad7911.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих, сообщило Минобороны.&quot;Шестого мая текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ&quot;, — уточнили в ведомстве.Сейчас все российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, им предоставили возможность связаться с родственниками.В ведомстве добавили, что всех освобожденных военнослужащих доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.Там подчеркнули, что при возвращении российских бойцов из плена гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.
https://ria.ru/20250211/plen-1998647086.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российские военные, вернувшиеся из украинского плена
Минобороны показало видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена
2025-05-06T14:52
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015300305_190:0:1630:1080_1920x0_80_0_0_150f97a66001747a30ef76a707bdcec0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины

С подконтрольной Киеву территории вернули 205 российских военных

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих, сообщило Минобороны.
«

"Шестого мая текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", — уточнили в ведомстве.

Сейчас все российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, им предоставили возможность связаться с родственниками.
В ведомстве добавили, что всех освобожденных военнослужащих доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Там подчеркнули, что при возвращении российских бойцов из плена гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Вернувшиеся из плена российские военные рассказали о пытках ВСУ
11 февраля, 15:21
 
В миреРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала