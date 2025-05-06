https://ria.ru/20250506/vnukovo-2015305017.html

Внуково усилит меры досмотра пассажиров

Внуково усилит меры досмотра пассажиров - РИА Новости, 06.05.2025

Внуково усилит меры досмотра пассажиров

Аэропорт "Внуково" усиливает меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность во время празднования Дня Победы,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:00:00+03:00

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2025-05-06T16:00:00+03:00

azur air

внуково (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" усиливает меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность во время празднования Дня Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Компания Azur air ранее во вторник в своем Telegram-канале предупреждала вылетающих из "Внуково" пассажиров, что встречающие и провожающие пройти в здание аэровокзала в эти дни не смогут. "В период с 8:00 8 мая 2025 года до 8:00 12 мая 2025 года в аэропорту "Внуково" будут действовать усиленные меры досмотровых мероприятий службы авиационной безопасности... Просим вас с пониманием отнестись к возможным задержкам и заблаговременно прибывать в аэропорт для прохождения всех необходимых процедур. Ваша безопасность – наш приоритет", - сообщили в пресс-службе аэропорта. Там также добавили, что для входа в терминал у пассажиров могут потребовать предъявить перевозочные документы: посадочный талон или маршрутную квитанцию.

https://ria.ru/20250506/biryukov-2015296456.html

https://ria.ru/20250506/repetitsii-1943570704.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

azur air, внуково (аэропорт), происшествия