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Внуково усилит меры досмотра пассажиров - РИА Новости, 06.05.2025
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Внуково усилит меры досмотра пассажиров
Внуково усилит меры досмотра пассажиров - РИА Новости, 06.05.2025
Внуково усилит меры досмотра пассажиров
Аэропорт "Внуково" усиливает меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность во время празднования Дня Победы,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:00:00+03:00
2025-05-06T16:00:00+03:00
azur air
внуково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" усиливает меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность во время празднования Дня Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Компания Azur air ранее во вторник в своем Telegram-канале предупреждала вылетающих из "Внуково" пассажиров, что встречающие и провожающие пройти в здание аэровокзала в эти дни не смогут. "В период с 8:00 8 мая 2025 года до 8:00 12 мая 2025 года в аэропорту "Внуково" будут действовать усиленные меры досмотровых мероприятий службы авиационной безопасности... Просим вас с пониманием отнестись к возможным задержкам и заблаговременно прибывать в аэропорт для прохождения всех необходимых процедур. Ваша безопасность – наш приоритет", - сообщили в пресс-службе аэропорта. Там также добавили, что для входа в терминал у пассажиров могут потребовать предъявить перевозочные документы: посадочный талон или маршрутную квитанцию.
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azur air, внуково (аэропорт), происшествия
Azur Air, Внуково (аэропорт), Происшествия
Внуково усилит меры досмотра пассажиров

Аэропорт Внуково с 8 по 12 мая усилит меры досмотра пассажиров

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТерминал А аэропорта "Внуково"
Терминал А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Терминал А аэропорта "Внуково". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" усиливает меры досмотра пассажиров с 8 по 12 мая для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность во время празднования Дня Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Компания Azur air ранее во вторник в своем Telegram-канале предупреждала вылетающих из "Внуково" пассажиров, что встречающие и провожающие пройти в здание аэровокзала в эти дни не смогут.
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"В период с 8:00 8 мая 2025 года до 8:00 12 мая 2025 года в аэропорту "Внуково" будут действовать усиленные меры досмотровых мероприятий службы авиационной безопасности... Просим вас с пониманием отнестись к возможным задержкам и заблаговременно прибывать в аэропорт для прохождения всех необходимых процедур. Ваша безопасность – наш приоритет", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Там также добавили, что для входа в терминал у пассажиров могут потребовать предъявить перевозочные документы: посадочный талон или маршрутную квитанцию.
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Azur AirВнуково (аэропорт)Происшествия
 
 
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