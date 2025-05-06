Рейтинг@Mail.ru
Внук Шарля де Голля посетит парад Победы в Москве - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:56 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/vnuk-2015346686.html
Внук Шарля де Голля посетит парад Победы в Москве
Внук Шарля де Голля посетит парад Победы в Москве - РИА Новости, 06.05.2025
Внук Шарля де Голля посетит парад Победы в Москве
Внук Шарля де Голля планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая, говорится в справочных материалах Кремля к международным мероприятиям в российской столице,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:56:00+03:00
2025-05-06T17:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
армения
израиль
шарль де голль
владимир ремек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848598412_0:267:2941:1921_1920x0_80_0_0_6c43c552daa52e44371d4f7dc9490eba.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Внук Шарля де Голля планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая, говорится в справочных материалах Кремля к международным мероприятиям в российской столице, посвященных празднованию 80-летия Победы. "Ожидается приезд Пьера де Голля (внук Шарля де Голля), известного французского бизнесмена Жиля Реми, первого чехословацкого космонавта Владимира Ремека", - говорится в документе. Также на параде планируется присутствие ветеранов из рядя зарубежных стран, в том числе Армении, Израиля, Монголии и США. Шарль де Голль - французский государственный и военный деятель, символ французского Сопротивления против нацизма,
https://ria.ru/20250506/parad-2015323589.html
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015310001.html
москва
армения
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848598412_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_3359c90c8eec65f8b06145ec730f33db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, армения, израиль, шарль де голль, владимир ремек
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Армения, Израиль, Шарль де Голль, Владимир Ремек
Внук Шарля де Голля посетит парад Победы в Москве

Пьер де Голль посетит парад Победы в Москве 9 мая

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Внук Шарля де Голля планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая, говорится в справочных материалах Кремля к международным мероприятиям в российской столице, посвященных празднованию 80-летия Победы.
"Ожидается приезд Пьера де Голля (внук Шарля де Голля), известного французского бизнесмена Жиля Реми, первого чехословацкого космонавта Владимира Ремека", - говорится в документе.
Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
На парад Победы в Москву приедут лидеры БиГ, Бразилии и африканских стран
Вчера, 16:52
Также на параде планируется присутствие ветеранов из рядя зарубежных стран, в том числе Армении, Израиля, Монголии и США.
Шарль де Голль - французский государственный и военный деятель, символ французского Сопротивления против нацизма,
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
На параде Победы в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров
Вчера, 16:12
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваАрменияИзраильШарль де ГолльВладимир Ремек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала