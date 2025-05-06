https://ria.ru/20250506/vnuk-2015346686.html

Внук Шарля де Голля посетит парад Победы в Москве

Внук Шарля де Голля посетит парад Победы в Москве - РИА Новости, 06.05.2025

Внук Шарля де Голля посетит парад Победы в Москве

Внук Шарля де Голля планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая, говорится в справочных материалах Кремля к международным мероприятиям в российской столице,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:56:00+03:00

2025-05-06T17:56:00+03:00

2025-05-06T17:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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шарль де голль

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Внук Шарля де Голля планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая, говорится в справочных материалах Кремля к международным мероприятиям в российской столице, посвященных празднованию 80-летия Победы. "Ожидается приезд Пьера де Голля (внук Шарля де Голля), известного французского бизнесмена Жиля Реми, первого чехословацкого космонавта Владимира Ремека", - говорится в документе. Также на параде планируется присутствие ветеранов из рядя зарубежных стран, в том числе Армении, Израиля, Монголии и США. Шарль де Голль - французский государственный и военный деятель, символ французского Сопротивления против нацизма,

https://ria.ru/20250506/parad-2015323589.html

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москва

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