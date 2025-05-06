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Внук Шарля де Голля посетит парад Победы в Москве
Внук Шарля де Голля посетит парад Победы в Москве - РИА Новости, 06.05.2025
Внук Шарля де Голля посетит парад Победы в Москве
Внук Шарля де Голля планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая, говорится в справочных материалах Кремля к международным мероприятиям в российской столице,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:56:00+03:00
2025-05-06T17:56:00+03:00
2025-05-06T17:56:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Внук Шарля де Голля планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая, говорится в справочных материалах Кремля к международным мероприятиям в российской столице, посвященных празднованию 80-летия Победы. "Ожидается приезд Пьера де Голля (внук Шарля де Голля), известного французского бизнесмена Жиля Реми, первого чехословацкого космонавта Владимира Ремека", - говорится в документе. Также на параде планируется присутствие ветеранов из рядя зарубежных стран, в том числе Армении, Израиля, Монголии и США. Шарль де Голль - французский государственный и военный деятель, символ французского Сопротивления против нацизма,
https://ria.ru/20250506/parad-2015323589.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Армения, Израиль, Шарль де Голль, Владимир Ремек
Внук Шарля де Голля посетит парад Победы в Москве
Пьер де Голль посетит парад Победы в Москве 9 мая