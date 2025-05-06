https://ria.ru/20250506/vlasti-2015383756.html

В Грузии выделят одноразовую помощь ветеранам ВОВ

В Грузии выделят одноразовую помощь ветеранам ВОВ - РИА Новости, 06.05.2025

В Грузии выделят одноразовую помощь ветеранам ВОВ

Власти Грузии выделят одноразовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны в размере около $730 в связи с 80-летием Победы над фашизмом, сообщает во вторник РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:50:00+03:00

2025-05-06T19:50:00+03:00

2025-05-06T19:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

грузия

тбилиси

ираклий кобахидзе

день победы

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ТБИЛИСИ, 6 мая - РИА Новости. Власти Грузии выделят одноразовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны в размере около $730 в связи с 80-летием Победы над фашизмом, сообщает во вторник пресс-служба грузинского правительства. "Согласно постановлению правительства, к 80-летию победы над фашизмом участники Второй мировой войны получат по 2000 лари (около 730$) в качестве единовременной денежной социальной помощи, а члены семей жертв Второй мировой войны получат по 1000 лари ",- отмечено в заявлении. Постановление подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Ветераны в регионах Грузии получат деньги от минздрава Грузии, а в Тбилиси - от мэрии города. В Грузии на данный момент проживают 57 участников Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250312/abhazija-2004621304.html

грузия

тбилиси

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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, день победы