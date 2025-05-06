https://ria.ru/20250506/veteran-2015239678.html
"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы
"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы - РИА Новости, 06.05.2025
"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы
Великая Отечественная война заставила Евгения Ивановича Макарова быстро попрощаться с детством и отправиться на фронт защищать Родину. В составе Красной армии... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:08:00+03:00
2025-05-06T12:08:00+03:00
2025-05-06T12:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015229423_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a1564331609d6a4270cf1b993d7bf8a.jpg
Великая Отечественная война заставила Евгения Ивановича Макарова быстро попрощаться с детством и отправиться на фронт защищать Родину. В составе Красной армии он принял участие в операциях по освобождению Смоленска и Ельни, "Багратионе", прошел Белоруссию, Польшу и завершил войну в столице Германии.Евгений Иванович рассказал о Берлинской наступательной операции, трудностях службы и радости победы.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015229423_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_77b62208f644e86df7b48f93afb73bcc.jpg
"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы
Великая Отечественная война заставила Евгения Ивановича Макарова быстро попрощаться с детством и отправиться на фронт защищать Родину. В составе Красной армии он принял участие в операциях по освобождению Смоленска и Ельни, "Багратионе", прошел Белоруссию, Польшу и завершил войну в столице Германии.
Евгений Иванович рассказал о Берлинской наступательной операции, трудностях службы и радости победы.
2025-05-06T12:08
true
PT2M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы
Великая Отечественная война заставила Евгения Ивановича Макарова быстро попрощаться с детством и отправиться на фронт защищать Родину. В составе Красной армии он принял участие в операциях по освобождению Смоленска и Ельни, "Багратионе", прошел Белоруссию, Польшу и завершил войну в столице Германии.
2025-05-06T12:08
true
PT2M12S