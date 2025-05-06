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"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:08 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/veteran-2015239678.html
"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы
"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы - РИА Новости, 06.05.2025
"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы
Великая Отечественная война заставила Евгения Ивановича Макарова быстро попрощаться с детством и отправиться на фронт защищать Родину. В составе Красной армии... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:08:00+03:00
2025-05-06T12:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
80-летие победы в великой отечественной войне
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Великая Отечественная война заставила Евгения Ивановича Макарова быстро попрощаться с детством и отправиться на фронт защищать Родину. В составе Красной армии он принял участие в операциях по освобождению Смоленска и Ельни, "Багратионе", прошел Белоруссию, Польшу и завершил войну в столице Германии.Евгений Иванович рассказал о Берлинской наступательной операции, трудностях службы и радости победы.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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60
"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы
Великая Отечественная война заставила Евгения Ивановича Макарова быстро попрощаться с детством и отправиться на фронт защищать Родину. В составе Красной армии он принял участие в операциях по освобождению Смоленска и Ельни, "Багратионе", прошел Белоруссию, Польшу и завершил войну в столице Германии. Евгений Иванович рассказал о Берлинской наступательной операции, трудностях службы и радости победы.
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РИА Новости
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видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы
Великая Отечественная война заставила Евгения Ивановича Макарова быстро попрощаться с детством и отправиться на фронт защищать Родину. В составе Красной армии он принял участие в операциях по освобождению Смоленска и Ельни, "Багратионе", прошел Белоруссию, Польшу и завершил войну в столице Германии.
2025-05-06T12:08
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"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы

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Великая Отечественная война заставила Евгения Ивановича Макарова быстро попрощаться с детством и отправиться на фронт защищать Родину. В составе Красной армии он принял участие в операциях по освобождению Смоленска и Ельни, "Багратионе", прошел Белоруссию, Польшу и завершил войну в столице Германии.
Евгений Иванович рассказал о Берлинской наступательной операции, трудностях службы и радости победы.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВидео80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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