https://ria.ru/20250506/veteran-2015239678.html

"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы

"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы - РИА Новости, 06.05.2025

"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы

Великая Отечественная война заставила Евгения Ивановича Макарова быстро попрощаться с детством и отправиться на фронт защищать Родину. В составе Красной армии... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:08:00+03:00

2025-05-06T12:08:00+03:00

2025-05-06T12:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

80-летие победы в великой отечественной войне

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Великая Отечественная война заставила Евгения Ивановича Макарова быстро попрощаться с детством и отправиться на фронт защищать Родину. В составе Красной армии он принял участие в операциях по освобождению Смоленска и Ельни, "Багратионе", прошел Белоруссию, Польшу и завершил войну в столице Германии.Евгений Иванович рассказал о Берлинской наступательной операции, трудностях службы и радости победы.

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Стреляли от радости в воздух". Ветеран о том, как встретил День Победы Великая Отечественная война заставила Евгения Ивановича Макарова быстро попрощаться с детством и отправиться на фронт защищать Родину. В составе Красной армии он принял участие в операциях по освобождению Смоленска и Ельни, "Багратионе", прошел Белоруссию, Польшу и завершил войну в столице Германии. Евгений Иванович рассказал о Берлинской наступательной операции, трудностях службы и радости победы. 2025-05-06T12:08 true PT2M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео