https://ria.ru/20250506/vertolety-2015206862.html

"Вертолеты России" провели акцию "Бессмертный полк в небе"

"Вертолеты России" провели акцию "Бессмертный полк в небе" - РИА Новости, 06.05.2025

"Вертолеты России" провели акцию "Бессмертный полк в небе"

"Вертолеты России" впервые провели акцию "Бессмертный полк в небе" - в разных регионах России в небо поднялись вертолеты с портретами героев-летчиков Великой... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:26:00+03:00

2025-05-06T09:26:00+03:00

2025-05-06T09:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

дальний восток

вертолеты россии

ростех

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

ми-38

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Вертолеты России" впервые провели акцию "Бессмертный полк в небе" - в разных регионах России в небо поднялись вертолеты с портретами героев-летчиков Великой Отечественной войны, рассказали РИА Новости в корпорации. "Бессмертный полк в небе" – проект холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех", который в этом году проводится впервые. Летчики-герои Великой Отечественной войны вновь поднялись в небо – их портреты нанесли на вертолеты в разных уголках России. Инициатива холдинга реализована совместно с эксплуатантами вертолетной техники из девяти регионов страны – от Дальнего Востока до Крайнего Севера", - рассказали в "Вертолетах России". В "Бессмертном полку в небе" приняли участие 15 вертолетов (двенадцать Ми-8, два Ми-38 и один Ми-26) с портретами 26 героев, рассказали в корпорации. В каждом городе их выбирали самостоятельно. В некоторых регионах РФ пилоты авиакомпаний отправились в полет с портретами своих дедушек и бабушек. "Главная идея проекта – почтить память летчиков-героев Великой Отечественной войны, чтобы они смогли вернуться в свою стихию, вновь подняться в небо. Символично и то, что портреты размещены на бортах вертолетов – это позволяет напомнить и о подвиге тружеников тыла. В годы войны практически все предприятия холдинга поставляли на фронт самолеты", - поделились в корпорации. Инициатива холдинга реализована совместно с эксплуатантами вертолетной техники из регионов, МЧС России и Государственной транспортной лизинговой компанией – многие машины, которые поднялись в небо, были переданы в лизинг в рамках контрактов с ГТЛК.

https://ria.ru/20250505/bessmertnyy_polk-2013485500.html

https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дальний восток, вертолеты россии, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ми-38, ми-26, 80-летие победы в великой отечественной войне