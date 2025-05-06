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"Вертолеты России" провели акцию "Бессмертный полк в небе" - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:26 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/vertolety-2015206862.html
"Вертолеты России" провели акцию "Бессмертный полк в небе"
"Вертолеты России" провели акцию "Бессмертный полк в небе" - РИА Новости, 06.05.2025
"Вертолеты России" провели акцию "Бессмертный полк в небе"
"Вертолеты России" впервые провели акцию "Бессмертный полк в небе" - в разных регионах России в небо поднялись вертолеты с портретами героев-летчиков Великой... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:26:00+03:00
2025-05-06T09:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дальний восток
вертолеты россии
ростех
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
ми-38
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Вертолеты России" впервые провели акцию "Бессмертный полк в небе" - в разных регионах России в небо поднялись вертолеты с портретами героев-летчиков Великой Отечественной войны, рассказали РИА Новости в корпорации. "Бессмертный полк в небе" – проект холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех", который в этом году проводится впервые. Летчики-герои Великой Отечественной войны вновь поднялись в небо – их портреты нанесли на вертолеты в разных уголках России. Инициатива холдинга реализована совместно с эксплуатантами вертолетной техники из девяти регионов страны – от Дальнего Востока до Крайнего Севера", - рассказали в "Вертолетах России". В "Бессмертном полку в небе" приняли участие 15 вертолетов (двенадцать Ми-8, два Ми-38 и один Ми-26) с портретами 26 героев, рассказали в корпорации. В каждом городе их выбирали самостоятельно. В некоторых регионах РФ пилоты авиакомпаний отправились в полет с портретами своих дедушек и бабушек. "Главная идея проекта – почтить память летчиков-героев Великой Отечественной войны, чтобы они смогли вернуться в свою стихию, вновь подняться в небо. Символично и то, что портреты размещены на бортах вертолетов – это позволяет напомнить и о подвиге тружеников тыла. В годы войны практически все предприятия холдинга поставляли на фронт самолеты", - поделились в корпорации. Инициатива холдинга реализована совместно с эксплуатантами вертолетной техники из регионов, МЧС России и Государственной транспортной лизинговой компанией – многие машины, которые поднялись в небо, были переданы в лизинг в рамках контрактов с ГТЛК.
https://ria.ru/20250505/bessmertnyy_polk-2013485500.html
https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html
россия
дальний восток
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россия, дальний восток, вертолеты россии, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ми-38, ми-26, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дальний Восток, Вертолеты России, Ростех, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Ми-38, Ми-26, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Вертолеты России" провели акцию "Бессмертный полк в небе"

"Вертолеты России" впервые провели акцию "Бессмертный полк в небе"

© МЧС РоссииВертолет МЧС России во время акции "Бессмертный полк в небе". Кадр видео
Вертолет МЧС России во время акции Бессмертный полк в небе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© МЧС России
Вертолет МЧС России во время акции "Бессмертный полк в небе". Кадр видео
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Вертолеты России" впервые провели акцию "Бессмертный полк в небе" - в разных регионах России в небо поднялись вертолеты с портретами героев-летчиков Великой Отечественной войны, рассказали РИА Новости в корпорации.
"Бессмертный полк в небе" – проект холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех", который в этом году проводится впервые. Летчики-герои Великой Отечественной войны вновь поднялись в небо – их портреты нанесли на вертолеты в разных уголках России. Инициатива холдинга реализована совместно с эксплуатантами вертолетной техники из девяти регионов страны – от Дальнего Востока до Крайнего Севера", - рассказали в "Вертолетах России".
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие
Вчера, 18:10
В "Бессмертном полку в небе" приняли участие 15 вертолетов (двенадцать Ми-8, два Ми-38 и один Ми-26) с портретами 26 героев, рассказали в корпорации. В каждом городе их выбирали самостоятельно. В некоторых регионах РФ пилоты авиакомпаний отправились в полет с портретами своих дедушек и бабушек.
"Главная идея проекта – почтить память летчиков-героев Великой Отечественной войны, чтобы они смогли вернуться в свою стихию, вновь подняться в небо. Символично и то, что портреты размещены на бортах вертолетов – это позволяет напомнить и о подвиге тружеников тыла. В годы войны практически все предприятия холдинга поставляли на фронт самолеты", - поделились в корпорации.
Инициатива холдинга реализована совместно с эксплуатантами вертолетной техники из регионов, МЧС России и Государственной транспортной лизинговой компанией – многие машины, которые поднялись в небо, были переданы в лизинг в рамках контрактов с ГТЛК.
Акция Бессмертный полк в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"
3 мая, 07:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияДальний ВостокВертолеты РоссииРостехМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШМи-38Ми-2680-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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