https://ria.ru/20250506/vepr-2015398383.html

"Адская на вид машина". В США запаниковали из-за российской разработки

"Адская на вид машина". В США запаниковали из-за российской разработки - РИА Новости, 06.05.2025

"Адская на вид машина". В США запаниковали из-за российской разработки

Боевая машина разминирования БМР-3МА "Вепрь" отлично зарекомендовала себя во время СВО, пишет The National Interest. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:31:00+03:00

2025-05-06T21:31:00+03:00

2025-05-06T21:31:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Боевая машина разминирования БМР-3МА "Вепрь" отлично зарекомендовала себя во время СВО, пишет The National Interest.Аналитик издания, впечатленный внешним видом БМР-3МА, называет ее "адской на вид машиной", которая "напоминает демона"."Она была разработана для одной цели: расчистки минных полей и создания безопасных проходов через спорные районы для наземных войск и более уязвимых транспортных средств", — говорится в публикации.Как пишет издание, разработчики придали особое значение повышенной безопасности экипажа: броня "Вепря" обеспечивает уровень защиты сопоставимый с защитой танка Т-90.Автор статьи также обратил внимание на то, что ни одна из машин не была утеряна или повреждена в ходе боевых действий на Украине, и отметил, что "Вепрь" отлично себя зарекомендовал."Современные системы защиты и технологии разминирования машины позволяют российским войскам поддерживать оперативный темп на театрах военных действий с высоким уровнем минной опасности", — заключил обозреватель."Вепрь" разработан "Уралвагонзаводом" (входит в "Ростех") и используется в ходе СВО для очистки сельхозугодий ДНР от взрывоопасных предметов. С помощью специального трала машина, двигаясь со скоростью 5-12 километров в час, прокладывает среди мин безопасную дорогу, по ширине подходящую для прохода бронированной, гражданской и спецтехники. После работы БМР-3МА в поле выходят саперы для зачистки местности при помощи щупов и миноискателей. Взрывоопасные предметы, которые нельзя извлечь, уничтожают на месте.

https://ria.ru/20250413/oruzhie-2011008691.html

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украина, уралвагонзавод, т-90, россия, в мире