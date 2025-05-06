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"Адская на вид машина". В США запаниковали из-за российской разработки - РИА Новости, 06.05.2025
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"Адская на вид машина". В США запаниковали из-за российской разработки
"Адская на вид машина". В США запаниковали из-за российской разработки - РИА Новости, 06.05.2025
"Адская на вид машина". В США запаниковали из-за российской разработки
Боевая машина разминирования БМР-3МА "Вепрь" отлично зарекомендовала себя во время СВО, пишет The National Interest. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:31:00+03:00
2025-05-06T21:31:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Боевая машина разминирования БМР-3МА "Вепрь" отлично зарекомендовала себя во время СВО, пишет The National Interest.Аналитик издания, впечатленный внешним видом БМР-3МА, называет ее "адской на вид машиной", которая "напоминает демона"."Она была разработана для одной цели: расчистки минных полей и создания безопасных проходов через спорные районы для наземных войск и более уязвимых транспортных средств", — говорится в публикации.Как пишет издание, разработчики придали особое значение повышенной безопасности экипажа: броня "Вепря" обеспечивает уровень защиты сопоставимый с защитой танка Т-90.Автор статьи также обратил внимание на то, что ни одна из машин не была утеряна или повреждена в ходе боевых действий на Украине, и отметил, что "Вепрь" отлично себя зарекомендовал."Современные системы защиты и технологии разминирования машины позволяют российским войскам поддерживать оперативный темп на театрах военных действий с высоким уровнем минной опасности", — заключил обозреватель."Вепрь" разработан "Уралвагонзаводом" (входит в "Ростех") и используется в ходе СВО для очистки сельхозугодий ДНР от взрывоопасных предметов. С помощью специального трала машина, двигаясь со скоростью 5-12 километров в час, прокладывает среди мин безопасную дорогу, по ширине подходящую для прохода бронированной, гражданской и спецтехники. После работы БМР-3МА в поле выходят саперы для зачистки местности при помощи щупов и миноискателей. Взрывоопасные предметы, которые нельзя извлечь, уничтожают на месте.
https://ria.ru/20250413/oruzhie-2011008691.html
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украина, уралвагонзавод, т-90, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Уралвагонзавод, Т-90, Россия, В мире
"Адская на вид машина". В США запаниковали из-за российской разработки

NI: БМР-3МА "Вепрь" впечатляюще показала себя в боевых действиях на Украине

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБронированная машина разминирования БМР-3М
Бронированная машина разминирования БМР-3М - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Бронированная машина разминирования БМР-3М. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Боевая машина разминирования БМР-3МА "Вепрь" отлично зарекомендовала себя во время СВО, пишет The National Interest.
Аналитик издания, впечатленный внешним видом БМР-3МА, называет ее "адской на вид машиной", которая "напоминает демона".
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"Она была разработана для одной цели: расчистки минных полей и создания безопасных проходов через спорные районы для наземных войск и более уязвимых транспортных средств", — говорится в публикации.
Как пишет издание, разработчики придали особое значение повышенной безопасности экипажа: броня "Вепря" обеспечивает уровень защиты сопоставимый с защитой танка Т-90.
Автор статьи также обратил внимание на то, что ни одна из машин не была утеряна или повреждена в ходе боевых действий на Украине, и отметил, что "Вепрь" отлично себя зарекомендовал.
"Современные системы защиты и технологии разминирования машины позволяют российским войскам поддерживать оперативный темп на театрах военных действий с высоким уровнем минной опасности", — заключил обозреватель.
"Вепрь" разработан "Уралвагонзаводом" (входит в "Ростех") и используется в ходе СВО для очистки сельхозугодий ДНР от взрывоопасных предметов. С помощью специального трала машина, двигаясь со скоростью 5-12 километров в час, прокладывает среди мин безопасную дорогу, по ширине подходящую для прохода бронированной, гражданской и спецтехники. После работы БМР-3МА в поле выходят саперы для зачистки местности при помощи щупов и миноискателей. Взрывоопасные предметы, которые нельзя извлечь, уничтожают на месте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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