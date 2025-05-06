https://ria.ru/20250506/vengrija-2015400457.html

Венгрия не собирается выходить из EC, заявил Орбан

Венгрия не собирается выходить из EC, заявил Орбан - РИА Новости, 06.05.2025

Венгрия не собирается выходить из EC, заявил Орбан

Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:50:00+03:00

2025-05-06T21:50:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Теперь, даже несмотря на то, что ветер дует против нас, я не отказался от идеи, что если европейские страны найдут правильную форму сотрудничества, то в целом всем будет хорошо. Вот почему я не предлагаю нам выходить из Евросоюза. Потому что в такой ситуации мы даже могли бы это сделать, и если кто-то поднимет этот флаг, я боюсь, будут и последователи. Но на мой взгляд, хорошо от этого не будет", - сказал Орбан, выступая в городе Рацкеве, его выступление транслировалось в соцсети Facebook*.Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована не в выходе из ЕС, а в том, чтобы "оставаться там и отстаивать венгерские интересы". Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250207/orban-1997866516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, россия, европа, виктор орбан, евросоюз