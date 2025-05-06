Венгрия не собирается выходить из EC, заявил Орбан
Премьер Венгрии Орбан заявил, что страна не собирается выходить из Евросоюза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
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"Теперь, даже несмотря на то, что ветер дует против нас, я не отказался от идеи, что если европейские страны найдут правильную форму сотрудничества, то в целом всем будет хорошо. Вот почему я не предлагаю нам выходить из Евросоюза. Потому что в такой ситуации мы даже могли бы это сделать, и если кто-то поднимет этот флаг, я боюсь, будут и последователи. Но на мой взгляд, хорошо от этого не будет", - сказал Орбан, выступая в городе Рацкеве, его выступление транслировалось в соцсети Facebook*.
Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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