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Венгрия не собирается выходить из EC, заявил Орбан - РИА Новости, 06.05.2025
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21:50 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/vengrija-2015400457.html
Венгрия не собирается выходить из EC, заявил Орбан
Венгрия не собирается выходить из EC, заявил Орбан - РИА Новости, 06.05.2025
Венгрия не собирается выходить из EC, заявил Орбан
Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:50:00+03:00
2025-05-06T21:50:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Теперь, даже несмотря на то, что ветер дует против нас, я не отказался от идеи, что если европейские страны найдут правильную форму сотрудничества, то в целом всем будет хорошо. Вот почему я не предлагаю нам выходить из Евросоюза. Потому что в такой ситуации мы даже могли бы это сделать, и если кто-то поднимет этот флаг, я боюсь, будут и последователи. Но на мой взгляд, хорошо от этого не будет", - сказал Орбан, выступая в городе Рацкеве, его выступление транслировалось в соцсети Facebook*.Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована не в выходе из ЕС, а в том, чтобы "оставаться там и отстаивать венгерские интересы". Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, россия, европа, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Европа, Виктор Орбан, Евросоюз
Венгрия не собирается выходить из EC, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан заявил, что страна не собирается выходить из Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 мая - РИА Новости. Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«
"Теперь, даже несмотря на то, что ветер дует против нас, я не отказался от идеи, что если европейские страны найдут правильную форму сотрудничества, то в целом всем будет хорошо. Вот почему я не предлагаю нам выходить из Евросоюза. Потому что в такой ситуации мы даже могли бы это сделать, и если кто-то поднимет этот флаг, я боюсь, будут и последователи. Но на мой взгляд, хорошо от этого не будет", - сказал Орбан, выступая в городе Рацкеве, его выступление транслировалось в соцсети Facebook*.
Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована не в выходе из ЕС, а в том, чтобы "оставаться там и отстаивать венгерские интересы".
Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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