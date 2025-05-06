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В Ватикане аннулировали два символа власти папы римского - РИА Новости, 06.05.2025
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Религия
 
16:33 06.05.2025 (обновлено: 16:37 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/vatikan-2015316288.html
В Ватикане аннулировали два символа власти папы римского
В Ватикане аннулировали два символа власти папы римского - РИА Новости, 06.05.2025
В Ватикане аннулировали два символа власти папы римского
Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака", принадлежавших папе Франциску, состоялась во вторник в Ватикане, сообщил на... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:33:00+03:00
2025-05-06T16:37:00+03:00
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
умер папа римский франциск
папа римский
в мире
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ВАТИКАН, 6 мая – РИА Новости. Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака", принадлежавших папе Франциску, состоялась во вторник в Ватикане, сообщил на брифинге глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. По традиции понтифик использует печать и перстень при подписании апостольских посланий. "На них символически ставят знак креста", - сказал Бруни. Аннулирование двух символов папской власти прошло на последней всеобщей конгрегации кардиналов, которая состоялась ранее во вторник. Состоявшаяся церемония непосредственно предшествует началу процедуры избрания нового главы Римско-католической церкви. Конклав, которому предстоит избрать 267-го главу Католической церкви, откроется в Ватикане в среду вечером. Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов. Правом голоса на конклаве обладают 133 кардинала. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию.
https://ria.ru/20250505/gaza-2014946171.html
https://ria.ru/20250506/frantsija-2015216767.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, умер папа римский франциск, папа римский, в мире
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Римско-католическая церковь, Умер папа римский Франциск, Папа Римский, В мире
В Ватикане аннулировали два символа власти папы римского

В Ватикане аннулировали печать и перстень Рыбака, 2 символа власти папы римского

© AP Photo / Vatican MediaПроцедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака" папы Франциска в Ватикане. 6 мая 2025
Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого перстня Рыбака папы Франциска в Ватикане. 6 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Vatican Media
Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака" папы Франциска в Ватикане. 6 мая 2025
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ВАТИКАН, 6 мая – РИА Новости. Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака", принадлежавших папе Франциску, состоялась во вторник в Ватикане, сообщил на брифинге глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
По традиции понтифик использует печать и перстень при подписании апостольских посланий.
«
"На них символически ставят знак креста", - сказал Бруни.
Папамобиль - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Автомобиль папы Римского переоборудуют в медпункт для детей Газы, пишут СМИ
5 мая, 01:22
Аннулирование двух символов папской власти прошло на последней всеобщей конгрегации кардиналов, которая состоялась ранее во вторник. Состоявшаяся церемония непосредственно предшествует началу процедуры избрания нового главы Римско-католической церкви.
Конклав, которому предстоит избрать 267-го главу Католической церкви, откроется в Ватикане в среду вечером. Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов. Правом голоса на конклаве обладают 133 кардинала.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Франция не вмешивается в процесс избрания папы римского, заявил Барро
Вчера, 11:03
 
РелигияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковьУмер папа римский ФранцискПапа РимскийВ мире
 
 
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