https://ria.ru/20250506/vatikan-2015316288.html

В Ватикане аннулировали два символа власти папы римского

В Ватикане аннулировали два символа власти папы римского - РИА Новости, 06.05.2025

В Ватикане аннулировали два символа власти папы римского

Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака", принадлежавших папе Франциску, состоялась во вторник в Ватикане, сообщил на... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:33:00+03:00

2025-05-06T16:33:00+03:00

2025-05-06T16:37:00+03:00

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

умер папа римский франциск

папа римский

в мире

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ВАТИКАН, 6 мая – РИА Новости. Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака", принадлежавших папе Франциску, состоялась во вторник в Ватикане, сообщил на брифинге глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. По традиции понтифик использует печать и перстень при подписании апостольских посланий. "На них символически ставят знак креста", - сказал Бруни. Аннулирование двух символов папской власти прошло на последней всеобщей конгрегации кардиналов, которая состоялась ранее во вторник. Состоявшаяся церемония непосредственно предшествует началу процедуры избрания нового главы Римско-католической церкви. Конклав, которому предстоит избрать 267-го главу Католической церкви, откроется в Ватикане в среду вечером. Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов. Правом голоса на конклаве обладают 133 кардинала. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию.

https://ria.ru/20250505/gaza-2014946171.html

https://ria.ru/20250506/frantsija-2015216767.html

ватикан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, умер папа римский франциск, папа римский, в мире