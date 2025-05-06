В Ватикане аннулировали два символа власти папы римского
В Ватикане аннулировали печать и перстень Рыбака, 2 символа власти папы римского
© AP Photo / Vatican MediaПроцедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака" папы Франциска в Ватикане. 6 мая 2025
© AP Photo / Vatican Media
Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака" папы Франциска в Ватикане. 6 мая 2025
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ВАТИКАН, 6 мая – РИА Новости. Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака", принадлежавших папе Франциску, состоялась во вторник в Ватикане, сообщил на брифинге глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
По традиции понтифик использует печать и перстень при подписании апостольских посланий.
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"На них символически ставят знак креста", - сказал Бруни.
Аннулирование двух символов папской власти прошло на последней всеобщей конгрегации кардиналов, которая состоялась ранее во вторник. Состоявшаяся церемония непосредственно предшествует началу процедуры избрания нового главы Римско-католической церкви.
Конклав, которому предстоит избрать 267-го главу Католической церкви, откроется в Ватикане в среду вечером. Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов. Правом голоса на конклаве обладают 133 кардинала.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию.