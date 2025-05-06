https://ria.ru/20250506/vals-2015281857.html

В Москве на ВДНХ прошла акция "Вальс Победы"

В Москве на ВДНХ прошла акция "Вальс Победы" - РИА Новости, 06.05.2025

В Москве на ВДНХ прошла акция "Вальс Победы"

Около 200 пар студентов колледжей в преддверии Дня Победы в образах 1940-х годов станцевали вальс на ВДНХ в Москве во вторник в рамках акции "Вальс Победы",... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:27:00+03:00

2025-05-06T14:27:00+03:00

2025-05-06T14:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Около 200 пар студентов колледжей в преддверии Дня Победы в образах 1940-х годов станцевали вальс на ВДНХ в Москве во вторник в рамках акции "Вальс Победы", передает корреспондент РИА Новости. Акция "Вальс Победы" проходила у арки Главного входа на ВДНХ. Около 400 студентов колледжей в образах 1940-х годов станцевали под песню "Майский вальс". После чего пары торжественно вручили ветеранам букеты цветов. На мероприятии присутствовали порядка 30 почетных гостей, среди них ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, дети войны, блокадники, труженики тыла. "Сегодня у главной арки ВДНХ проходит акция, которая называется "Вальс Победы". Эта акция проходит уже третий год. Эта акция придумана самой молодежью, молодежью Москвы. Нам очень приятно, что в этом году в ней принимает участие 400 человек. Ребята готовились три месяца, репетировали танец под легендарную песню "Майский вальс", - рассказал журналистам заместитель председателя столичного комитета общественной связи и молодежной политики Павел Симаков.

https://ria.ru/20250430/moskva-2014246792.html

https://ria.ru/20250506/vertolety-2015206862.html

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общество, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне