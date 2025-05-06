В Москве на ВДНХ прошла акция "Вальс Победы"
В Москве на ВДНХ около 200 пар студентов приняли участие в акции "Вальс Победы"
© АГН "Москва" / Александр АвиловПатриотическая акция "Вальс Победы" у арки Главного входа на ВДНХ в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Патриотическая акция "Вальс Победы" у арки Главного входа на ВДНХ в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Около 200 пар студентов колледжей в преддверии Дня Победы в образах 1940-х годов станцевали вальс на ВДНХ в Москве во вторник в рамках акции "Вальс Победы", передает корреспондент РИА Новости.
Акция "Вальс Победы" проходила у арки Главного входа на ВДНХ. Около 400 студентов колледжей в образах 1940-х годов станцевали под песню "Майский вальс". После чего пары торжественно вручили ветеранам букеты цветов.
В Москве ко Дню Победы пройдут патриотические акции
30 апреля, 09:00
На мероприятии присутствовали порядка 30 почетных гостей, среди них ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, дети войны, блокадники, труженики тыла.
"Сегодня у главной арки ВДНХ проходит акция, которая называется "Вальс Победы". Эта акция проходит уже третий год. Эта акция придумана самой молодежью, молодежью Москвы. Нам очень приятно, что в этом году в ней принимает участие 400 человек. Ребята готовились три месяца, репетировали танец под легендарную песню "Майский вальс", - рассказал журналистам заместитель председателя столичного комитета общественной связи и молодежной политики Павел Симаков.