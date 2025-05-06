https://ria.ru/20250506/uregulirovanie-2015403608.html

Госдеп назвал ситуацию по переговорам на Украине переменчивой

Госдеп назвал ситуацию по переговорам на Украине переменчивой - РИА Новости, 06.05.2025

Госдеп назвал ситуацию по переговорам на Украине переменчивой

США пока не получали новых предложений по урегулированию конфликта на Украине, а ситуация в переговорах остается переменчивой, заявила официальный представитель РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:27:00+03:00

2025-05-06T22:27:00+03:00

2025-05-06T22:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США пока не получали новых предложений по урегулированию конфликта на Украине, а ситуация в переговорах остается переменчивой, заявила официальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс. В ходе общения с журналистами во вторник представителя госдепа спросили, получали ли США новые предложения по урегулированию конфликта. "Если бы новые предложения были, то я бы не стояла здесь и не говорила, что мы ждем новых предложений", - ответила Брюс. Официальный представитель госдепартамента также подчеркнула, что ситуация в переговорах остается нестабильной, однако обсуждение вопросов урегулирования ведется постоянно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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