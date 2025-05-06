Рейтинг@Mail.ru
Госдеп назвал ситуацию по переговорам на Украине переменчивой - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/uregulirovanie-2015403608.html
Госдеп назвал ситуацию по переговорам на Украине переменчивой
Госдеп назвал ситуацию по переговорам на Украине переменчивой - РИА Новости, 06.05.2025
Госдеп назвал ситуацию по переговорам на Украине переменчивой
США пока не получали новых предложений по урегулированию конфликта на Украине, а ситуация в переговорах остается переменчивой, заявила официальный представитель РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:27:00+03:00
2025-05-06T22:27:00+03:00
в мире
цены на нефть
сша
украина
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США пока не получали новых предложений по урегулированию конфликта на Украине, а ситуация в переговорах остается переменчивой, заявила официальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс. В ходе общения с журналистами во вторник представителя госдепа спросили, получали ли США новые предложения по урегулированию конфликта. "Если бы новые предложения были, то я бы не стояла здесь и не говорила, что мы ждем новых предложений", - ответила Брюс. Официальный представитель госдепартамента также подчеркнула, что ситуация в переговорах остается нестабильной, однако обсуждение вопросов урегулирования ведется постоянно.
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014792830.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1712e6fbc9dcf6b27f5b28be9d035664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, сша, украина, государственный департамент сша
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Государственный департамент США
Госдеп назвал ситуацию по переговорам на Украине переменчивой

Госдеп: США пока не получали новых предложений по урегулированию на Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США пока не получали новых предложений по урегулированию конфликта на Украине, а ситуация в переговорах остается переменчивой, заявила официальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс.
В ходе общения с журналистами во вторник представителя госдепа спросили, получали ли США новые предложения по урегулированию конфликта.
«
"Если бы новые предложения были, то я бы не стояла здесь и не говорила, что мы ждем новых предложений", - ответила Брюс.
Официальный представитель госдепартамента также подчеркнула, что ситуация в переговорах остается нестабильной, однако обсуждение вопросов урегулирования ведется постоянно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
США развернулись на выход с Украины
4 мая, 08:00
 
В миреЦены на нефтьСШАУкраинаГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала