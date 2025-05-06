https://ria.ru/20250506/ukraina-2015403144.html

Киев готов к отводу войск на 15 километров, заявил Келлог

Киев готов к отводу войск на 15 километров, заявил Келлог - РИА Новости, 06.05.2025

Киев готов к отводу войск на 15 километров, заявил Келлог

Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами, заявил во... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:22:00+03:00

2025-05-06T22:22:00+03:00

2025-05-06T22:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами, заявил во вторник спецпосланник президента США Кит Келлог. "Они согласны на всеобъемлющее перемирие — по суше, морю и в воздухе — минимум на 30 дней с возможностью продления. И готовы сделать это уже сегодня", — сказал он в эфире телеканала Fox News, комментируя позицию украинской стороны. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. "Они сказали буквально следующее: мы отступаем на 15 километров, и (Россия - ред.) отступает на 15 километров. В итоге получается 30-километровая зона, за которой можно будет реально наблюдать", — сказал Келлог, говоря о возможности создания буферной зоны между российскими силами и ВСУ. Он добавил, что политическая воля для заключения соглашения есть, и ключевую роль может сыграть президент США Дональд Трамп. "Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня — президент Трамп, если (президент РФ Владимир) Путин согласится", — заявил спецпосланник главы государства. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

https://ria.ru/20250506/kiev-2015401341.html

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