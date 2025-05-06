https://ria.ru/20250506/ukraina-2015345191.html

"Последствия будут ужасными": в Британии предупредили Украину об угрозе

"Последствия будут ужасными": в Британии предупредили Украину об угрозе - РИА Новости, 06.05.2025

"Последствия будут ужасными": в Британии предупредили Украину об угрозе

Если США прекратят оказывать поддержку Украине, последствия для Киева будут ужасными, заявил экс-гендиректор секретной разведывательной службы Великобритании... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:40:00+03:00

2025-05-06T17:40:00+03:00

2025-05-06T17:40:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Если США прекратят оказывать поддержку Украине, последствия для Киева будут ужасными, заявил экс-гендиректор секретной разведывательной службы Великобритании Алекс Янгер в интервью политику Рори Стюарту и журналисту Алистеру Кэмпбеллу на YouTube."Если Америка прекратит оказывать поддержку, последствия для Украины и для всех нас будут ужасными. Конечно, я не верю, что линия фронта устоит", — сказал он.Эксперт отметил, что более страшные последствия для Украины наступят, если от нее отступится еще и Европа.США 4 марта приостановили поставки Киеву всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относилось, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Затем 12 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.

https://ria.ru/20250506/zelenskiy-2015289008.html

https://ria.ru/20250506/ukraina-2015324367.html

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сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, алекс янгер, европа, великобритания