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Ветеранам на Украине рекомендовали прятать награды, заявила Захарова - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:58 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015327285.html
Ветеранам на Украине рекомендовали прятать награды, заявила Захарова
Ветеранам на Украине рекомендовали прятать награды, заявила Захарова - РИА Новости, 06.05.2025
Ветеранам на Украине рекомендовали прятать награды, заявила Захарова
Ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают на Украине, рекомендовали прятать свои награды на внутреннюю сторону пиджака, чтобы не смущать местное... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:58:00+03:00
2025-05-06T16:58:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают на Украине, рекомендовали прятать свои награды на внутреннюю сторону пиджака, чтобы не смущать местное население, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Теперь живущим на Украине ветеранам Великой Отечественной войны рекомендуют… ветеранам прятать свои награды, те самые за победу, за сражение, за подвиги Великой Отечественной войны, на внутреннюю сторону пиджака, чтобы не смущать чувствительные взгляды местного населения… Как это называется? Это сознательное углубление, это издевательство, это унижение людей", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что соответствующую инструкцию разработали в Институте национальной памяти Украины и из нее следует как нужно "правильно" носить советские ордена и медали. "Переписав историю, Киев теперь требует, чтобы настоящие герои не просто остались в тени, чтобы они как бы самоуничтожились, чтобы они себя не проявляли, чтобы они не смели показывать ордена и медали. Очевидно, память о тех, кто спас мир от нацизма, вызывает у киевского режима чувство страха, ненависти и озлобленности", - заключила официальный представитель МИД РФ.
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украина, россия, киев, мария захарова, день победы, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, День Победы, В мире
Ветеранам на Украине рекомендовали прятать награды, заявила Захарова

Захарова: живущим на Украине ветеранам рекомендовали прятать свои награды

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают на Украине, рекомендовали прятать свои награды на внутреннюю сторону пиджака, чтобы не смущать местное население, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Теперь живущим на Украине ветеранам Великой Отечественной войны рекомендуют… ветеранам прятать свои награды, те самые за победу, за сражение, за подвиги Великой Отечественной войны, на внутреннюю сторону пиджака, чтобы не смущать чувствительные взгляды местного населения… Как это называется? Это сознательное углубление, это издевательство, это унижение людей", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что соответствующую инструкцию разработали в Институте национальной памяти Украины и из нее следует как нужно "правильно" носить советские ордена и медали.
"Переписав историю, Киев теперь требует, чтобы настоящие герои не просто остались в тени, чтобы они как бы самоуничтожились, чтобы они себя не проявляли, чтобы они не смели показывать ордена и медали. Очевидно, память о тех, кто спас мир от нацизма, вызывает у киевского режима чувство страха, ненависти и озлобленности", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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