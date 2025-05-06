Ветеранам на Украине рекомендовали прятать награды, заявила Захарова
Захарова: живущим на Украине ветеранам рекомендовали прятать свои награды
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают на Украине, рекомендовали прятать свои награды на внутреннюю сторону пиджака, чтобы не смущать местное население, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Теперь живущим на Украине ветеранам Великой Отечественной войны рекомендуют… ветеранам прятать свои награды, те самые за победу, за сражение, за подвиги Великой Отечественной войны, на внутреннюю сторону пиджака, чтобы не смущать чувствительные взгляды местного населения… Как это называется? Это сознательное углубление, это издевательство, это унижение людей", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что соответствующую инструкцию разработали в Институте национальной памяти Украины и из нее следует как нужно "правильно" носить советские ордена и медали.
"Переписав историю, Киев теперь требует, чтобы настоящие герои не просто остались в тени, чтобы они как бы самоуничтожились, чтобы они себя не проявляли, чтобы они не смели показывать ордена и медали. Очевидно, память о тех, кто спас мир от нацизма, вызывает у киевского режима чувство страха, ненависти и озлобленности", - заключила официальный представитель МИД РФ.