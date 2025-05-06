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"Будет гореть". На Западе неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 06.05.2025
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16:56 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015324367.html
"Будет гореть". На Западе неожиданно высказались об Украине
"Будет гореть". На Западе неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 06.05.2025
"Будет гореть". На Западе неожиданно высказались об Украине
Потенциальное вступление Украины в ЕС разрушило бы союз, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:56:00+03:00
2025-05-06T16:56:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
евросоюз
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Потенциальное вступление Украины в ЕС разрушило бы союз, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Вступление Украины разрушило бы ЕС. Во-первых, половину ресурсов Фонда сплочения в таком случае придется выплатить Киеву. Во-вторых, европейские фермеры обанкротятся, а Париж будет гореть. В-третьих, сотни тысяч психически больных, агрессивно настроенных бывших солдат, вооруженных до зубов, получат возможность бродить по всей Европе", — написал аналитик, комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что предполагаемое вступление Украины в ЕС является невыгодным для союза.В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250503/koshkovich-2014744613.html
https://ria.ru/20250506/reuters-2015292236.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз
"Будет гореть". На Западе неожиданно высказались об Украине

Кошкович: вступление Украины разрушило бы ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины и флаги ЕС
Флаг Украины и флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Потенциальное вступление Украины в ЕС разрушило бы союз, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Вступление Украины разрушило бы ЕС. Во-первых, половину ресурсов Фонда сплочения в таком случае придется выплатить Киеву. Во-вторых, европейские фермеры обанкротятся, а Париж будет гореть. В-третьих, сотни тысяч психически больных, агрессивно настроенных бывших солдат, вооруженных до зубов, получат возможность бродить по всей Европе", — написал аналитик, комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что предполагаемое вступление Украины в ЕС является невыгодным для союза.
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В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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