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На Украине раскрыли детали соглашения с США по недрам - РИА Новости, 06.05.2025
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15:43 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015302514.html
На Украине раскрыли детали соглашения с США по недрам
На Украине раскрыли детали соглашения с США по недрам - РИА Новости, 06.05.2025
На Украине раскрыли детали соглашения с США по недрам
Засекреченное дополнение к соглашению с США по недрам предусматривает ответственность за нарушение условий сделки только для Украины, а ряд вопросов будут... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:43:00+03:00
2025-05-06T15:43:00+03:00
украина
сша
киев
владимир зеленский
михаил подоляк
денис шмыгаль
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Засекреченное дополнение к соглашению с США по недрам предусматривает ответственность за нарушение условий сделки только для Украины, а ряд вопросов будут согласовывать исключительно представители США, утверждает украинское издание "Зеркало недели". Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел. "Если "украинский партнер" хоть что-то нарушит, никаких распределений (прибыли – ред.) ему не увидеть, а украинские менеджеры теряют все права голоса в совете и соответствующих комитетах Фонда. О нарушениях со стороны американского партнера — никаких упоминаний", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Зеркала недели" со ссылкой на засекреченное соглашение к сделке по недрам "об ограниченном партнерстве". По информации издания, управлять совместным украинско-американским инвестиционным фондом будет совет с равным количеством представителей Украины и США, а помогать ей четыре комитета. В последних представителей от США будет больше, чем от Украины. "Есть ряд вопросов, которые вообще согласовывают исключительно менеджеры США, и их, знаете, немало: инвестиционные решения; сроки и объемы любых распределений активов; проведение аудита партнерства, его инвестиций и доходов; определение оценочной стоимости любого военного вклада США; утверждение любых рекомендаций инвестиционному комитету; утверждение любых рекомендаций административному комитету; утверждение любых рекомендаций аудиторскому комитету", - отмечает "Зеркало недели". Премьер Украины Денис Шмыгаль 30 апреля заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд. Позже депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
https://ria.ru/20250501/rada-2014566639.html
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украина, сша, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, денис шмыгаль, верховная рада украины
Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
На Украине раскрыли детали соглашения с США по недрам

"Зеркало недели": отвечать за нарушение условий сделки будет только Украиной

© РИА НовостиКупол Верховной Рады Украины
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Засекреченное дополнение к соглашению с США по недрам предусматривает ответственность за нарушение условий сделки только для Украины, а ряд вопросов будут согласовывать исключительно представители США, утверждает украинское издание "Зеркало недели".
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел.
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Соглашение с США по недрам будет иметь приоритет перед украинскими законами
1 мая, 13:53
"Если "украинский партнер" хоть что-то нарушит, никаких распределений (прибыли – ред.) ему не увидеть, а украинские менеджеры теряют все права голоса в совете и соответствующих комитетах Фонда. О нарушениях со стороны американского партнера — никаких упоминаний", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Зеркала недели" со ссылкой на засекреченное соглашение к сделке по недрам "об ограниченном партнерстве".
По информации издания, управлять совместным украинско-американским инвестиционным фондом будет совет с равным количеством представителей Украины и США, а помогать ей четыре комитета. В последних представителей от США будет больше, чем от Украины.
"Есть ряд вопросов, которые вообще согласовывают исключительно менеджеры США, и их, знаете, немало: инвестиционные решения; сроки и объемы любых распределений активов; проведение аудита партнерства, его инвестиций и доходов; определение оценочной стоимости любого военного вклада США; утверждение любых рекомендаций инвестиционному комитету; утверждение любых рекомендаций административному комитету; утверждение любых рекомендаций аудиторскому комитету", - отмечает "Зеркало недели".
Премьер Украины Денис Шмыгаль 30 апреля заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд. Позже депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
"Через десять лет". В Раде сделали мрачный прогноз по сделке с США
Вчера, 04:25
 
УкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
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