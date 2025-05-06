https://ria.ru/20250506/ukraina-2015302514.html

На Украине раскрыли детали соглашения с США по недрам

На Украине раскрыли детали соглашения с США по недрам - РИА Новости, 06.05.2025

На Украине раскрыли детали соглашения с США по недрам

Засекреченное дополнение к соглашению с США по недрам предусматривает ответственность за нарушение условий сделки только для Украины, а ряд вопросов будут... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:43:00+03:00

2025-05-06T15:43:00+03:00

2025-05-06T15:43:00+03:00

украина

сша

киев

владимир зеленский

михаил подоляк

денис шмыгаль

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Засекреченное дополнение к соглашению с США по недрам предусматривает ответственность за нарушение условий сделки только для Украины, а ряд вопросов будут согласовывать исключительно представители США, утверждает украинское издание "Зеркало недели". Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел. "Если "украинский партнер" хоть что-то нарушит, никаких распределений (прибыли – ред.) ему не увидеть, а украинские менеджеры теряют все права голоса в совете и соответствующих комитетах Фонда. О нарушениях со стороны американского партнера — никаких упоминаний", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Зеркала недели" со ссылкой на засекреченное соглашение к сделке по недрам "об ограниченном партнерстве". По информации издания, управлять совместным украинско-американским инвестиционным фондом будет совет с равным количеством представителей Украины и США, а помогать ей четыре комитета. В последних представителей от США будет больше, чем от Украины. "Есть ряд вопросов, которые вообще согласовывают исключительно менеджеры США, и их, знаете, немало: инвестиционные решения; сроки и объемы любых распределений активов; проведение аудита партнерства, его инвестиций и доходов; определение оценочной стоимости любого военного вклада США; утверждение любых рекомендаций инвестиционному комитету; утверждение любых рекомендаций административному комитету; утверждение любых рекомендаций аудиторскому комитету", - отмечает "Зеркало недели". Премьер Украины Денис Шмыгаль 30 апреля заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд. Позже депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.

https://ria.ru/20250501/rada-2014566639.html

https://ria.ru/20250506/dubinskiy-2015185247.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, денис шмыгаль, верховная рада украины