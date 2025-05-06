https://ria.ru/20250506/ukraina-2015301073.html

На Украине уничтожат тираж книги за посты писательницы на русском языке

На Украине уничтожат тираж книги за посты писательницы на русском языке - РИА Новости, 06.05.2025

На Украине уничтожат тираж книги за посты писательницы на русском языке

Издательство на Украине решило уничтожить тираж детской книги украинской писательницы, которая писала посты в соцсетях на русском языке, сообщило украинское... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:37:00+03:00

2025-05-06T15:37:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Издательство на Украине решило уничтожить тираж детской книги украинской писательницы, которая писала посты в соцсетях на русском языке, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Издательство "Абрикос" сообщило, что уничтожит тираж детской книги "Будиночок мрії" ("Домик мечты" - ред.) украинской писательницы Юлианны Караман, которая живет в Шотландии. В сети возмутились, что автор ведет свои соцсети на русском языке и репостнула видео, как россиянка читает ее книгу. Книгу она также писала на русском языке, а затем ее перевели для издания в Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://ria.ru/20250503/ukraina-2014744719.html

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в мире, украина, шотландия, россия, страна.ua, верховная рада украины, еврокомиссия