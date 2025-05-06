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На Украине нашли останки 42 жертв Волынской резни - РИА Новости, 06.05.2025
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13:05 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015261367.html
На Украине нашли останки 42 жертв Волынской резни
На Украине нашли останки 42 жертв Волынской резни - РИА Новости, 06.05.2025
На Украине нашли останки 42 жертв Волынской резни
На месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины во время эксгумации останков польских жертв Волынской резни обнаружены останки по меньшей мере 42... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:05:00+03:00
2025-05-06T13:05:00+03:00
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ВАРШАВА, 6 мая – РИА Новости. На месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины во время эксгумации останков польских жертв Волынской резни обнаружены останки по меньшей мере 42 человек, сообщило министерство культуры и национального наследия Польши. "В Пужниках во время эксгумации были обнаружены фрагменты скелетов не менее 42 человек - женщин, мужчин и детей. После проведения лабораторных анализов будет установлено окончательное количество жертв, их пол и возраст", - говорится в заявлении министерства, а также участвующих в эксгумации Фонда "Свобода и демократия", Поморского медицинского университета и Института национальной памяти. Сообщается, что "исследовательская группа очищает извлеченные останки, проводит антропологические и медицинские анализы и 3D-сканирование". "Параллельно с этим собираются образцы материала для генетического тестирования, из которого будет извлечена ДНК жертв. Эти мероприятия направлены на восстановление их личности и обеспечение достойного захоронения. В соответствии с волей семей, после проведения исследований останки жертв будут захоронены на кладбище в Пужниках", - отметило ведомство. В ходе работ также были найдены личные вещи, в том числе пуговицы, фрагменты четок, медальоны. Польские эксперты проводят эксгумацию жертв Волынской резни на территории Украины с конца апреля. Это первые подобные работы с момента снятия украинской стороной запрета на поиск и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины в ноябре 2024 года. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Преступление в Пужниках было совершено в ночь с 12 на 13 февраля 1945 года сотней УПА* Петра Чамчука "Быстрого". Украинские националисты убили, по разным данным, от 50 до 120 поляков. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* запрещенные в РФ экстремистские организации
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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, украинская повстанческая армия, волынская резня
В мире, Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Украинская повстанческая армия, Волынская резня
На Украине нашли останки 42 жертв Волынской резни

В Тернопольской области Украины нашли останки 42 жертв Волынской резни

© Фото : Министерство культуры и национального наследия ПольшиЭксгумация останков польских жертв Волынской резни на месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины
Эксгумация останков польских жертв Волынской резни на месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Министерство культуры и национального наследия Польши
Эксгумация останков польских жертв Волынской резни на месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины
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ВАРШАВА, 6 мая – РИА Новости. На месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины во время эксгумации останков польских жертв Волынской резни обнаружены останки по меньшей мере 42 человек, сообщило министерство культуры и национального наследия Польши.
"В Пужниках во время эксгумации были обнаружены фрагменты скелетов не менее 42 человек - женщин, мужчин и детей. После проведения лабораторных анализов будет установлено окончательное количество жертв, их пол и возраст", - говорится в заявлении министерства, а также участвующих в эксгумации Фонда "Свобода и демократия", Поморского медицинского университета и Института национальной памяти.
© Фото : Министерство культуры и национального наследия ПольшиЭксгумация останков польских жертв Волынской резни на месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины
Эксгумация останков польских жертв Волынской резни на месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Министерство культуры и национального наследия Польши
Эксгумация останков польских жертв Волынской резни на месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины
Сообщается, что "исследовательская группа очищает извлеченные останки, проводит антропологические и медицинские анализы и 3D-сканирование".
"Параллельно с этим собираются образцы материала для генетического тестирования, из которого будет извлечена ДНК жертв. Эти мероприятия направлены на восстановление их личности и обеспечение достойного захоронения. В соответствии с волей семей, после проведения исследований останки жертв будут захоронены на кладбище в Пужниках", - отметило ведомство.
В ходе работ также были найдены личные вещи, в том числе пуговицы, фрагменты четок, медальоны.
Польские эксперты проводят эксгумацию жертв Волынской резни на территории Украины с конца апреля. Это первые подобные работы с момента снятия украинской стороной запрета на поиск и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины в ноябре 2024 года.
© Фото : Министерство культуры и национального наследия ПольшиЭксгумация останков польских жертв Волынской резни на месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины
Эксгумация останков польских жертв Волынской резни на месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Министерство культуры и национального наследия Польши
Эксгумация останков польских жертв Волынской резни на месте бывшей деревни Пужники Тернопольской области Украины
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Преступление в Пужниках было совершено в ночь с 12 на 13 февраля 1945 года сотней УПА* Петра Чамчука "Быстрого". Украинские националисты убили, по разным данным, от 50 до 120 поляков.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* запрещенные в РФ экстремистские организации
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