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Украина подала в израильский суд ходатайство об аресте российских активов - РИА Новости, 06.05.2025
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13:00 06.05.2025 (обновлено: 13:13 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015251155.html
Украина подала в израильский суд ходатайство об аресте российских активов
Украина подала в израильский суд ходатайство об аресте российских активов - РИА Новости, 06.05.2025
Украина подала в израильский суд ходатайство об аресте российских активов
Украинская энергетическая компания "ДТЭК Крымэнерго" подала ходатайство в суд Израиля об аресте принадлежащих РФ на территории Израиля активов, утверждает... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:00:00+03:00
2025-05-06T13:13:00+03:00
в мире
израиль
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иерусалим
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинская энергетическая компания "ДТЭК Крымэнерго" подала ходатайство в суд Израиля об аресте принадлежащих РФ на территории Израиля активов, утверждает израильский телеканал I24. По информации телеканала, ходатайство было подано в окружной суд Иерусалима. Энергокомпания якобы рассчитывает использовать вердикт арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску группы украинских компаний во главе с "Нафтогазом" против России в связи с утратой ими активов в Крыму, пишет I24. "Энергетическая компания "ДТЭК Крымэнерго" подала ходатайство в израильский суд, чтобы арестовать важные активы, принадлежащие Российской Федерации в Израиле", - говорится в публикации. Компания требует наложить арест в том числе на отель Sergei Palace Hotel, а также парковку HaMa'alot в Иерусалиме. По информации телеканала, окружной суд направил правительству РФ запрос об ответе и уведомил о процессе израильское правительство. Израильские чиновники подтвердили, что имущество РФ, о котором идет речь, является важным для Израиля с дипломатической точки зрения, и вопрос о ходатайстве украинской энергокомпании якобы обсуждается в том числе на уровне офиса израильского премьера, МИД и Совета национальной безопасности Израиля, утверждает телеканал.
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в мире, израиль, россия, иерусалим, постоянная палата третейского суда, нафтогаз украины
В мире, Израиль, Россия, Иерусалим, Постоянная палата третейского суда, Нафтогаз Украины
Украина подала в израильский суд ходатайство об аресте российских активов

"ДТЭК Крымэнерго" подала ходатайство об аресте активов России в Израиле

© Фото : пресс-служба ДТЭКТрансформаторная электроподстанция "Крымэнерго". Архивное фото
Трансформаторная электроподстанция Крымэнерго. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : пресс-служба ДТЭК
Трансформаторная электроподстанция "Крымэнерго". Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинская энергетическая компания "ДТЭК Крымэнерго" подала ходатайство в суд Израиля об аресте принадлежащих РФ на территории Израиля активов, утверждает израильский телеканал I24.
По информации телеканала, ходатайство было подано в окружной суд Иерусалима. Энергокомпания якобы рассчитывает использовать вердикт арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску группы украинских компаний во главе с "Нафтогазом" против России в связи с утратой ими активов в Крыму, пишет I24.
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"Энергетическая компания "ДТЭК Крымэнерго" подала ходатайство в израильский суд, чтобы арестовать важные активы, принадлежащие Российской Федерации в Израиле", - говорится в публикации.
Компания требует наложить арест в том числе на отель Sergei Palace Hotel, а также парковку HaMa'alot в Иерусалиме.
По информации телеканала, окружной суд направил правительству РФ запрос об ответе и уведомил о процессе израильское правительство. Израильские чиновники подтвердили, что имущество РФ, о котором идет речь, является важным для Израиля с дипломатической точки зрения, и вопрос о ходатайстве украинской энергокомпании якобы обсуждается в том числе на уровне офиса израильского премьера, МИД и Совета национальной безопасности Израиля, утверждает телеканал.
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В миреИзраильРоссияИерусалимПостоянная палата третейского судаНафтогаз Украины
 
 
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