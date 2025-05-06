https://ria.ru/20250506/ukraina-2015251155.html

Украина подала в израильский суд ходатайство об аресте российских активов

Украина подала в израильский суд ходатайство об аресте российских активов - РИА Новости, 06.05.2025

Украина подала в израильский суд ходатайство об аресте российских активов

Украинская энергетическая компания "ДТЭК Крымэнерго" подала ходатайство в суд Израиля об аресте принадлежащих РФ на территории Израиля активов, утверждает... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:00:00+03:00

2025-05-06T13:00:00+03:00

2025-05-06T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинская энергетическая компания "ДТЭК Крымэнерго" подала ходатайство в суд Израиля об аресте принадлежащих РФ на территории Израиля активов, утверждает израильский телеканал I24. По информации телеканала, ходатайство было подано в окружной суд Иерусалима. Энергокомпания якобы рассчитывает использовать вердикт арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску группы украинских компаний во главе с "Нафтогазом" против России в связи с утратой ими активов в Крыму, пишет I24. "Энергетическая компания "ДТЭК Крымэнерго" подала ходатайство в израильский суд, чтобы арестовать важные активы, принадлежащие Российской Федерации в Израиле", - говорится в публикации. Компания требует наложить арест в том числе на отель Sergei Palace Hotel, а также парковку HaMa'alot в Иерусалиме. По информации телеканала, окружной суд направил правительству РФ запрос об ответе и уведомил о процессе израильское правительство. Израильские чиновники подтвердили, что имущество РФ, о котором идет речь, является важным для Израиля с дипломатической точки зрения, и вопрос о ходатайстве украинской энергокомпании якобы обсуждается в том числе на уровне офиса израильского премьера, МИД и Совета национальной безопасности Израиля, утверждает телеканал.

https://ria.ru/20250506/zapad-2015194397.html

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в мире, израиль, россия, иерусалим, постоянная палата третейского суда, нафтогаз украины