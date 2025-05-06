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В Совфеде заявили, что режим Зеленского падет после окончания конфликта - РИА Новости, 06.05.2025
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07:18 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015194759.html
В Совфеде заявили, что режим Зеленского падет после окончания конфликта
В Совфеде заявили, что режим Зеленского падет после окончания конфликта - РИА Новости, 06.05.2025
В Совфеде заявили, что режим Зеленского падет после окончания конфликта
Режим Владимира Зеленского падет после окончания украинского конфликта, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:18:00+03:00
2025-05-06T07:18:00+03:00
в мире
россия
москва
донецкая народная республика
владимир зеленский
наталья никонорова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского падет после окончания украинского конфликта, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. "Зеленский старательно демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие стремления к мирному урегулированию конфликта. Примеров тому много: нарушение со стороны ВСУ моратория на удары по энергетическим объектам, срыв пасхального перемирия, отказ Зеленского от трехдневного прекращения огня, приуроченного ко Дню Победы. Однако думается, что со стороны режима Зеленского это не продуманная политическая игра, а, скорее, набор рефлексов на действия и приказы западных хозяев", - сказала Никонорова. "Полагаю, что такие реакции связаны еще и с неминуемым закатом политической карьеры Зеленского после окончания украинского конфликта. Это отчаянная попытка удержаться у власти", - добавила сенатор. Парламентарий также подчеркнула, что киевский режим "остается несамостоятельным и неспособным принимать какие-либо решения". По ее словам, подтверждением этому может стать факт игнорирования Зеленским заявлений со стороны Москвы о готовности к прямым переговорам. "Это и понятно, ведь при таком формате как раз необходимо самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность", - констатировала парламентарий. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали слова Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".
https://ria.ru/20250505/zelenskij-2015169658.html
https://ria.ru/20250428/zelenskij-2013943983.html
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в мире, россия, москва, донецкая народная республика, владимир зеленский, наталья никонорова, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Наталья Никонорова, Вооруженные силы Украины
В Совфеде заявили, что режим Зеленского падет после окончания конфликта

Сенатор Никонорова: режим Зеленского падет после окончания украинского конфликта

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского падет после окончания украинского конфликта, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"Зеленский старательно демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие стремления к мирному урегулированию конфликта. Примеров тому много: нарушение со стороны ВСУ моратория на удары по энергетическим объектам, срыв пасхального перемирия, отказ Зеленского от трехдневного прекращения огня, приуроченного ко Дню Победы. Однако думается, что со стороны режима Зеленского это не продуманная политическая игра, а, скорее, набор рефлексов на действия и приказы западных хозяев", - сказала Никонорова.
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"Полагаю, что такие реакции связаны еще и с неминуемым закатом политической карьеры Зеленского после окончания украинского конфликта. Это отчаянная попытка удержаться у власти", - добавила сенатор.
Парламентарий также подчеркнула, что киевский режим "остается несамостоятельным и неспособным принимать какие-либо решения". По ее словам, подтверждением этому может стать факт игнорирования Зеленским заявлений со стороны Москвы о готовности к прямым переговорам.
"Это и понятно, ведь при таком формате как раз необходимо самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность", - констатировала парламентарий.
Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали слова Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".
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