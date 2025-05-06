Рейтинг@Mail.ru
Участник программы "Время героев" стал министром труда Северной Осетии - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/uchastnik-2015283238.html
Участник программы "Время героев" стал министром труда Северной Осетии
Участник программы "Время героев" стал министром труда Северной Осетии - РИА Новости, 06.05.2025
Участник программы "Время героев" стал министром труда Северной Осетии
Участник программы "Время героев" Юрий Абаев стал министром труда и социального развития Северной Осетии, сообщается в официальном Telegram-канале программы. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:33:00+03:00
2025-05-06T14:33:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015282640_0:30:1366:798_1920x0_80_0_0_66b94fafb2e98798a2e8e4540affbfa9.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Юрий Абаев стал министром труда и социального развития Северной Осетии, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Юрий Абаев назначен на должность министра труда и социального развития Северной Осетии", - говорится в сообщении. Абаев рассказал, что прожил в Осетии до 16 лет. "Вернуться сюда – значит реализовать свою мечту – работать на благо малой родины", - отметил участник программы. В должности министра труда и социального развития Абаев вместе с командой направят усилия на всестороннюю адаптацию участников спецоперации к мирной и комфортной жизни. За выполнение боевых задач Абаев удостоен звания Героя России, также награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью Суворова. Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному Собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html
https://ria.ru/20250204/uchastnik-1997239248.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015282640_131:0:1235:828_1920x0_80_0_0_46e8d9dc37a698d8ff2089dca603098e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Участник программы "Время героев" стал министром труда Северной Осетии

Участник программы "Время героев" Абаев стал министром труда Северной Осетии

© Фото : пресс-служба главы и правительства Северной ОсетииУчастник программы "Время героев" Юрий Абаев
Участник программы Время героев Юрий Абаев - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : пресс-служба главы и правительства Северной Осетии
Участник программы "Время героев" Юрий Абаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Юрий Абаев стал министром труда и социального развития Северной Осетии, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
"Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Юрий Абаев назначен на должность министра труда и социального развития Северной Осетии", - говорится в сообщении.
Роман Гришин, заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва, участник программы Время героев - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Участник программы "Время героев" стал замдиректора ФЦПСР
5 февраля, 09:46
Абаев рассказал, что прожил в Осетии до 16 лет. "Вернуться сюда – значит реализовать свою мечту – работать на благо малой родины", - отметил участник программы.
В должности министра труда и социального развития Абаев вместе с командой направят усилия на всестороннюю адаптацию участников спецоперации к мирной и комфортной жизни.
За выполнение боевых задач Абаев удостоен звания Героя России, также награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью Суворова.
Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному Собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Николай Сергиенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Участник "Времени героев" стал замминистра строительства в Новгороде
4 февраля, 09:42
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала