https://ria.ru/20250506/uchastnik-2015283238.html

Участник программы "Время героев" стал министром труда Северной Осетии

Участник программы "Время героев" стал министром труда Северной Осетии - РИА Новости, 06.05.2025

Участник программы "Время героев" стал министром труда Северной Осетии

Участник программы "Время героев" Юрий Абаев стал министром труда и социального развития Северной Осетии, сообщается в официальном Telegram-канале программы. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:33:00+03:00

2025-05-06T14:33:00+03:00

2025-05-06T14:33:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Юрий Абаев стал министром труда и социального развития Северной Осетии, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Юрий Абаев назначен на должность министра труда и социального развития Северной Осетии", - говорится в сообщении. Абаев рассказал, что прожил в Осетии до 16 лет. "Вернуться сюда – значит реализовать свою мечту – работать на благо малой родины", - отметил участник программы. В должности министра труда и социального развития Абаев вместе с командой направят усилия на всестороннюю адаптацию участников спецоперации к мирной и комфортной жизни. За выполнение боевых задач Абаев удостоен звания Героя России, также награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью Суворова. Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному Собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html

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общество, россия, владимир путин