Участник программы "Время героев" стал министром труда Северной Осетии
Участник программы "Время героев" Абаев стал министром труда Северной Осетии
© Фото : пресс-служба главы и правительства Северной ОсетииУчастник программы "Время героев" Юрий Абаев
Участник программы "Время героев" Юрий Абаев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Юрий Абаев стал министром труда и социального развития Северной Осетии, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
"Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Юрий Абаев назначен на должность министра труда и социального развития Северной Осетии", - говорится в сообщении.
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Абаев рассказал, что прожил в Осетии до 16 лет. "Вернуться сюда – значит реализовать свою мечту – работать на благо малой родины", - отметил участник программы.
В должности министра труда и социального развития Абаев вместе с командой направят усилия на всестороннюю адаптацию участников спецоперации к мирной и комфортной жизни.
За выполнение боевых задач Абаев удостоен звания Героя России, также награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью Суворова.
Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному Собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.