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Страны Юга заинтересованы в технологиях маркировки товаров, заявили в ЦРПТ - РИА Новости, 06.05.2025
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04:47 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/tsrpt-2015186848.html
Страны Юга заинтересованы в технологиях маркировки товаров, заявили в ЦРПТ
Страны Юга заинтересованы в технологиях маркировки товаров, заявили в ЦРПТ - РИА Новости, 06.05.2025
Страны Юга заинтересованы в технологиях маркировки товаров, заявили в ЦРПТ
Страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров, с их стороны наблюдается определенный спрос, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:47:00+03:00
2025-05-06T04:47:00+03:00
технологии
юг
центр развития перспективных технологий
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров, с их стороны наблюдается определенный спрос, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин. "В мире есть шесть рынков, где маркировка внедрена и работает в цифровом виде. Мы знаем, что есть определенный спрос на систему маркировки прослеживаемости из ряда стран так называемого глобального Юга. С ними ведем разговор", - сказал Дубин. Он добавил, что особый интерес к технологиям по маркировке товаров отмечается в области фармацевтики и табачной продукции, где маркировка становится мировым стандартом.
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технологии, юг, центр развития перспективных технологий
Технологии, Юг, Центр развития перспективных технологий
Страны Юга заинтересованы в технологиях маркировки товаров, заявили в ЦРПТ

Дубин: страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров компании "Центр развития перспективных технологий" Михаил Дубин
Председатель совета директоров компании Центр развития перспективных технологий Михаил Дубин - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель совета директоров компании "Центр развития перспективных технологий" Михаил Дубин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров, с их стороны наблюдается определенный спрос, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"В мире есть шесть рынков, где маркировка внедрена и работает в цифровом виде. Мы знаем, что есть определенный спрос на систему маркировки прослеживаемости из ряда стран так называемого глобального Юга. С ними ведем разговор", - сказал Дубин.
Он добавил, что особый интерес к технологиям по маркировке товаров отмечается в области фармацевтики и табачной продукции, где маркировка становится мировым стандартом.
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