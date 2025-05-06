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Страны Юга заинтересованы в технологиях маркировки товаров, заявили в ЦРПТ
Страны Юга заинтересованы в технологиях маркировки товаров, заявили в ЦРПТ - РИА Новости, 06.05.2025
Страны Юга заинтересованы в технологиях маркировки товаров, заявили в ЦРПТ
Страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров, с их стороны наблюдается определенный спрос, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:47:00+03:00
2025-05-06T04:47:00+03:00
2025-05-06T04:47:00+03:00
технологии
юг
центр развития перспективных технологий
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров, с их стороны наблюдается определенный спрос, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин. "В мире есть шесть рынков, где маркировка внедрена и работает в цифровом виде. Мы знаем, что есть определенный спрос на систему маркировки прослеживаемости из ряда стран так называемого глобального Юга. С ними ведем разговор", - сказал Дубин. Он добавил, что особый интерес к технологиям по маркировке товаров отмечается в области фармацевтики и табачной продукции, где маркировка становится мировым стандартом.
https://ria.ru/20250117/rossija-1994274313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, юг, центр развития перспективных технологий
Технологии, Юг, Центр развития перспективных технологий
Страны Юга заинтересованы в технологиях маркировки товаров, заявили в ЦРПТ
Дубин: страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров