https://ria.ru/20250506/tsrpt-2015186848.html

Страны Юга заинтересованы в технологиях маркировки товаров, заявили в ЦРПТ

Страны Юга заинтересованы в технологиях маркировки товаров, заявили в ЦРПТ - РИА Новости, 06.05.2025

Страны Юга заинтересованы в технологиях маркировки товаров, заявили в ЦРПТ

Страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров, с их стороны наблюдается определенный спрос, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T04:47:00+03:00

2025-05-06T04:47:00+03:00

2025-05-06T04:47:00+03:00

технологии

юг

центр развития перспективных технологий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944652375_0:177:3043:1889_1920x0_80_0_0_f1f813b15250d0723411d9fbf712c0ff.jpg

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров, с их стороны наблюдается определенный спрос, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин. "В мире есть шесть рынков, где маркировка внедрена и работает в цифровом виде. Мы знаем, что есть определенный спрос на систему маркировки прослеживаемости из ряда стран так называемого глобального Юга. С ними ведем разговор", - сказал Дубин. Он добавил, что особый интерес к технологиям по маркировке товаров отмечается в области фармацевтики и табачной продукции, где маркировка становится мировым стандартом.

https://ria.ru/20250117/rossija-1994274313.html

юг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, юг, центр развития перспективных технологий