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Финансист назвала машины, которые вот-вот упадут в цене
Финансист назвала машины, которые вот-вот упадут в цене - РИА Новости, 06.05.2025
Финансист назвала машины, которые вот-вот упадут в цене
Автомобили в России продолжают дорожать, но некоторые модели можно приобрести со значительными скидками, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T02:15:00+03:00
2025-05-06T02:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Автомобили в России продолжают дорожать, но некоторые модели можно приобрести со значительными скидками, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.Она напомнила, что из-за изменения методики расчета утилизационного сбора с 1 мая отдельные авто к концу года могут подорожать на четверть. В среднем цены вырастут на 10-20%. При этом ряд моделей на общем фоне дешевеют. В прошлом и нынешнем году это были Lada Largus, “Москвич 3”, Chery Tiggo 4 Pro и 8 Pro и Exeed TXL. “Дилеры активно снижают цены на авто китайских производителей, которые скопились на складах. Речь идет о примерно 500 тысячах машин, скидки на них могут достигать полумиллиона рублей”, — советует Ермилова.Стоит поискать выгодные предложения на Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda, Jaecoo, заключила она.
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авто, россия, рэу имени г. в. плеханова, цены
Авто, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Цены
Финансист назвала машины, которые вот-вот упадут в цене
Финансист Ермилова: автомобили Haval, Chery и Exeed могут оказаться дешевле