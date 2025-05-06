https://ria.ru/20250506/trevoga-2015408803.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.05.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за вечер объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:22:00+03:00
2025-05-06T23:22:00+03:00
2025-05-06T23:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
черкасская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за вечер объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 20.24 мск.Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве снова объявили в 23.18 мск. Тогда же тревога была объявлена в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины.Ранее объявленная тревога продолжает действовать в Сумской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8680462fca4e75d0afd0d71736d66370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, в мире, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Черкасская область
В Киеве объявили воздушную тревогу
Киевские власти сообщили об объявлении воздушной тревоги в городе