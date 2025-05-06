https://ria.ru/20250506/trevoga-2015408803.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.05.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за вечер объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T23:22:00+03:00

2025-05-06T23:22:00+03:00

2025-05-06T23:44:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за вечер объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 20.24 мск.Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве снова объявили в 23.18 мск. Тогда же тревога была объявлена в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины.Ранее объявленная тревога продолжает действовать в Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, в мире, черкасская область