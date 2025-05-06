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В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.05.2025
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T06:48:00+03:00
2025-05-06T06:48:00+03:00
2025-05-06T06:51:00+03:00
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России."Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.В сообщении добавляется, что "на территории Республики Татарстан объявлен режим "беспилотная опасность", а также международных аэропортах Казани и Бегишево объявлен режим "угроза атаки беспилотных воздушных средств".Сообщение поступило в 06.36 вторника.Ранее Росавиация сообщила о введении с 05.40 мск временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотников
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России.
"Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
В сообщении добавляется, что "на территории Республики Татарстан объявлен режим "беспилотная опасность", а также международных аэропортах Казани и Бегишево объявлен режим "угроза атаки беспилотных воздушных средств".
Сообщение поступило в 06.36 вторника.
Ранее Росавиация сообщила о введении с 05.40 мск временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево).