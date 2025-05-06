https://ria.ru/20250506/trevoga-2015192751.html

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.05.2025

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T06:48:00+03:00

2025-05-06T06:48:00+03:00

2025-05-06T06:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России."Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.В сообщении добавляется, что "на территории Республики Татарстан объявлен режим "беспилотная опасность", а также международных аэропортах Казани и Бегишево объявлен режим "угроза атаки беспилотных воздушных средств".Сообщение поступило в 06.36 вторника.Ранее Росавиация сообщила о введении с 05.40 мск временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность