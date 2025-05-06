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Трамп назвал решение исключить Россию из G8 очень глупым - РИА Новости, 06.05.2025
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23:47 06.05.2025 (обновлено: 23:59 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/tramp-2015411329.html
Трамп назвал решение исключить Россию из G8 очень глупым
Трамп назвал решение исключить Россию из G8 очень глупым - РИА Новости, 06.05.2025
Трамп назвал решение исключить Россию из G8 очень глупым
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "очень глупым" решение исключить Россию из G8. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:47:00+03:00
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g8
россия
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "очень глупым" решение исключить Россию из G8."Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны", - сообщил он журналистам в Белом доме.
https://ria.ru/20250506/tramp-2015394893.html
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G8, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп назвал решение исключить Россию из G8 очень глупым

Трамп заявил, что считает решение исключить Россию из G8 очень глупым

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "очень глупым" решение исключить Россию из G8.
«
"Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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G8РоссияСШАДональд Трамп
 
 
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