https://ria.ru/20250506/tramp-2015411329.html

Трамп назвал решение исключить Россию из G8 очень глупым

Трамп назвал решение исключить Россию из G8 очень глупым - РИА Новости, 06.05.2025

Трамп назвал решение исключить Россию из G8 очень глупым

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "очень глупым" решение исключить Россию из G8. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T23:47:00+03:00

2025-05-06T23:47:00+03:00

2025-05-06T23:59:00+03:00

g8

россия

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "очень глупым" решение исключить Россию из G8."Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны", - сообщил он журналистам в Белом доме.

https://ria.ru/20250506/tramp-2015394893.html

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

g8, россия, сша, дональд трамп