https://ria.ru/20250506/tramp-2015411329.html
Трамп назвал решение исключить Россию из G8 очень глупым
Трамп назвал решение исключить Россию из G8 очень глупым - РИА Новости, 06.05.2025
Трамп назвал решение исключить Россию из G8 очень глупым
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "очень глупым" решение исключить Россию из G8. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:47:00+03:00
2025-05-06T23:47:00+03:00
2025-05-06T23:59:00+03:00
g8
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d72751550a24bd8314bcb9d4366f4d2f.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "очень глупым" решение исключить Россию из G8."Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны", - сообщил он журналистам в Белом доме.
https://ria.ru/20250506/tramp-2015394893.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_32970526b2dd8a4fee65f164a897b61c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
g8, россия, сша, дональд трамп
G8, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп назвал решение исключить Россию из G8 очень глупым
Трамп заявил, что считает решение исключить Россию из G8 очень глупым