https://ria.ru/20250506/tramp-2015411242.html

Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7

Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7 - РИА Новости, 06.05.2025

Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к "Большой семерке" (G7). РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T23:46:00+03:00

2025-05-06T23:46:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к "Большой семерке" (G7)."Нет, я думаю, что сейчас неподходящее время", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, может ли пригласить Россию присоединиться к G7.Вместе с тем, американский президент назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8)."Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны", - добавил Трамп.

https://ria.ru/20250506/tramp-2015411329.html

https://ria.ru/20250505/tramp-2015159010.html

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