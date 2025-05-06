https://ria.ru/20250506/tramp-2015411242.html
Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7
Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7 - РИА Новости, 06.05.2025
Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к "Большой семерке" (G7). РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:46:00+03:00
2025-05-06T23:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к "Большой семерке" (G7)."Нет, я думаю, что сейчас неподходящее время", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, может ли пригласить Россию присоединиться к G7.Вместе с тем, американский президент назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8)."Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны", - добавил Трамп.
https://ria.ru/20250506/tramp-2015411329.html
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россия, в мире, сша, дональд трамп, g7, g8
Россия, В мире, США, Дональд Трамп, G7, G8
Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7
Трамп: сейчас неподходящее время, чтобы приглашать Россию присоединиться к G7