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Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7 - РИА Новости, 06.05.2025
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23:46 06.05.2025 (обновлено: 23:48 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/tramp-2015411242.html
Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7
Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7 - РИА Новости, 06.05.2025
Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к "Большой семерке" (G7). РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:46:00+03:00
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россия
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к "Большой семерке" (G7)."Нет, я думаю, что сейчас неподходящее время", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, может ли пригласить Россию присоединиться к G7.Вместе с тем, американский президент назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8)."Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны", - добавил Трамп.
https://ria.ru/20250506/tramp-2015411329.html
https://ria.ru/20250505/tramp-2015159010.html
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россия, в мире, сша, дональд трамп, g7, g8
Россия, В мире, США, Дональд Трамп, G7, G8
Трамп высказался об идее пригласить Россию присоединиться к G7

Трамп: сейчас неподходящее время, чтобы приглашать Россию присоединиться к G7

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к "Большой семерке" (G7).
"Нет, я думаю, что сейчас неподходящее время", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, может ли пригласить Россию присоединиться к G7.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Трамп назвал решение исключить Россию из G8 очень глупым
Вчера, 23:47
Вместе с тем, американский президент назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8).
"Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны", - добавил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Трамп оценил предложенное Россией перемирие в мае
5 мая, 21:01
 
РоссияВ миреСШАДональд ТрампG7G8
 
 
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