https://ria.ru/20250506/tramp-2015398537.html
Трамп рассказал, чего США хотят от Канады
Трамп рассказал, чего США хотят от Канады - РИА Новости, 06.05.2025
Трамп рассказал, чего США хотят от Канады
Президент США Дональд Трамп перед встречей с новым премьер-министром Канады Марком Карни заявил о стремлении сотрудничать, выразив при этом недоумение по поводу РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:31:00+03:00
2025-05-06T21:31:00+03:00
2025-05-06T21:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед встречей с новым премьер-министром Канады Марком Карни заявил о стремлении сотрудничать, выразив при этом недоумение по поводу масштабной поддержки, которую, по его словам, Вашингтон оказывает Оттаве. "Я очень хочу работать с ним, но не могу понять одну простую истину - почему Америка субсидирует Канаду на 200 миллиардов долларов в год, а также предоставляет им бесплатную военную защиту и многое другое?" - написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social. Он добавил, что США "не нужны их автомобили, энергия, лесоматериалы - вообще ничего, кроме дружбы, которую, надеюсь, мы всегда сохраним", тогда как Канада, по его словам, "нуждается во всем от США". "Премьер-министр прибудет совсем скоро, и, вероятно, это будет мой единственный по-настоящему важный вопрос", - отметил американский лидер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, сша, дональд трамп, марк карни
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Марк Карни
Трамп рассказал, чего США хотят от Канады
Трамп: США субсидируют Канаду на $200 млрд в год и не нуждаются ни в чем от нее