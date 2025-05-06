https://ria.ru/20250506/tramp-2015383544.html

Трамп призвал власти Канады никогда не говорить "никогда"

Трамп призвал власти Канады никогда не говорить "никогда" - РИА Новости, 06.05.2025

Трамп призвал власти Канады никогда не говорить "никогда"

Президент США Дональд Трамп призвал руководство Канады "никогда не говорить "никогда", несмотря на заявление канадского премьера Марка Карни, что его страна "не РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:50:00+03:00

2025-05-06T19:50:00+03:00

2025-05-06T19:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал руководство Канады "никогда не говорить "никогда", несмотря на заявление канадского премьера Марка Карни, что его страна "не продается". "Канада - не товар. Мы не продаемся и не будем продаваться никогда", - подчеркнул Карни. Канадский премьер добавил, что власти в Оттаве рассматривают экономические отношения с руководством в Вашингтоне как партнерство, и намерены углублять сотрудничество, в том числе в сфере безопасности и обороны. "Время покажет, но я всегда говорю: никогда не говори "никогда". Многие вещи, которые казались невозможными, в итоге стали возможными - и исключительно в дружеской атмосфере", - сказал Трамп на встрече с Карни, которую транслировал Белый дом. Трамп назвал Канаду "очень особенным местом" и заявил, что у двух стран - "огромный потенциал", который выгодно отличает их от других государств. По его словам, США готовы к честным соглашениям, но больше "не позволят себя обворовывать". Трамп ранее угрожал сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых споров. Карни в ответ заявил, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов и озвучил предположение, что американский президент выжидает результаты выборов в Канаде перед тем, как начать переговоры об урегулировании.

https://ria.ru/20250506/tramp-2015373942.html

https://ria.ru/20250506/ministr-2015316471.html

https://ria.ru/20250506/tramp-2015381675.html

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в мире, канада, сша, оттава, дональд трамп, марк карни