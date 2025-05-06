https://ria.ru/20250506/tramp-2015376203.html

Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем

Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем - РИА Новости, 06.05.2025

Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай изъявил желание обсудить торговые разногласия, переговоры между сторонами состоятся "в подходящее время". РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:31:00+03:00

2025-05-06T19:31:00+03:00

2025-05-06T19:35:00+03:00

китай

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сша

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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай изъявил желание обсудить торговые разногласия, переговоры между сторонами состоятся "в подходящее время"."Они (представители КНР - ред.) хотят встретиться. И мы встретимся с ними в подходящее время", – сказал президент США журналистам в Белом доме, кадры транслировали СМИ.

https://ria.ru/20250506/es-2015337267.html

китай

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