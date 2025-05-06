https://ria.ru/20250506/tramp-2015376203.html
Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем
Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем - РИА Новости, 06.05.2025
Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай изъявил желание обсудить торговые разногласия, переговоры между сторонами состоятся "в подходящее время". РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:31:00+03:00
2025-05-06T19:31:00+03:00
2025-05-06T19:35:00+03:00
китай
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введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай изъявил желание обсудить торговые разногласия, переговоры между сторонами состоятся "в подходящее время"."Они (представители КНР - ред.) хотят встретиться. И мы встретимся с ними в подходящее время", – сказал президент США журналистам в Белом доме, кадры транслировали СМИ.
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китай, в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Китай, В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем
Трамп заявил, что Китай изъявил желание обсудить торговые разногласия