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Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем - РИА Новости, 06.05.2025
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19:31 06.05.2025 (обновлено: 19:35 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/tramp-2015376203.html
Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем
Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем - РИА Новости, 06.05.2025
Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай изъявил желание обсудить торговые разногласия, переговоры между сторонами состоятся "в подходящее время". РИА Новости, 06.05.2025
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китай
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай изъявил желание обсудить торговые разногласия, переговоры между сторонами состоятся "в подходящее время"."Они (представители КНР - ред.) хотят встретиться. И мы встретимся с ними в подходящее время", – сказал президент США журналистам в Белом доме, кадры транслировали СМИ.
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китай, в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Китай, В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем

Трамп заявил, что Китай изъявил желание обсудить торговые разногласия

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай изъявил желание обсудить торговые разногласия, переговоры между сторонами состоятся "в подходящее время".
"Они (представители КНР - ред.) хотят встретиться. И мы встретимся с ними в подходящее время", – сказал президент США журналистам в Белом доме, кадры транслировали СМИ.
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КитайВ миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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