https://ria.ru/20250506/tramp-2015373194.html

США прекратят наносить удары по хуситам, заявил Трамп

США прекратят наносить удары по хуситам, заявил Трамп - РИА Новости, 06.05.2025

США прекратят наносить удары по хуситам, заявил Трамп

США прекратят удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник президент Соединенных Штатов... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:17:00+03:00

2025-05-06T19:17:00+03:00

2025-05-06T19:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США прекратят удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с премьером Канады Марком Карни."Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки", - сказал Трамп, чье выступление транслировал Белый дом.По словам американского лидера, хуситы также дали понять, что "больше не будут подрывать корабли". Трамп подчеркнул, что суть операции США состояла именно в этом.

https://ria.ru/20250505/ssha-2015168088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, йемен, канада, марк карни