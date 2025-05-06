https://ria.ru/20250506/tramp-2015373194.html
США прекратят наносить удары по хуситам, заявил Трамп
США прекратят наносить удары по хуситам, заявил Трамп - РИА Новости, 06.05.2025
США прекратят наносить удары по хуситам, заявил Трамп
США прекратят удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник президент Соединенных Штатов... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:17:00+03:00
2025-05-06T19:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США прекратят удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с премьером Канады Марком Карни."Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки", - сказал Трамп, чье выступление транслировал Белый дом.По словам американского лидера, хуситы также дали понять, что "больше не будут подрывать корабли". Трамп подчеркнул, что суть операции США состояла именно в этом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, йемен, канада, марк карни
В мире, США, Дональд Трамп, Йемен, Канада, Марк Карни
США прекратят наносить удары по хуситам, заявил Трамп
Трамп заявил, что США перестанут наносить удары по хуситам в Йемене