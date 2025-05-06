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США прекратят наносить удары по хуситам, заявил Трамп - РИА Новости, 06.05.2025
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19:17 06.05.2025 (обновлено: 19:30 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/tramp-2015373194.html
США прекратят наносить удары по хуситам, заявил Трамп
США прекратят наносить удары по хуситам, заявил Трамп - РИА Новости, 06.05.2025
США прекратят наносить удары по хуситам, заявил Трамп
США прекратят удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник президент Соединенных Штатов... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:17:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США прекратят удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с премьером Канады Марком Карни."Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки", - сказал Трамп, чье выступление транслировал Белый дом.По словам американского лидера, хуситы также дали понять, что "больше не будут подрывать корабли". Трамп подчеркнул, что суть операции США состояла именно в этом.
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в мире, сша, дональд трамп, йемен, канада, марк карни
В мире, США, Дональд Трамп, Йемен, Канада, Марк Карни
США прекратят наносить удары по хуситам, заявил Трамп

Трамп заявил, что США перестанут наносить удары по хуситам в Йемене

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. США прекратят удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с премьером Канады Марком Карни.
«
"Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки", - сказал Трамп, чье выступление транслировал Белый дом.
По словам американского лидера, хуситы также дали понять, что "больше не будут подрывать корабли". Трамп подчеркнул, что суть операции США состояла именно в этом.
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Жертвами авиаударов США и Израиля по заводу в Йемене стали два человека
5 мая, 23:32
 
В миреСШАДональд ТрампЙеменКанадаМарк Карни
 
 
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