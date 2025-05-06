https://ria.ru/20250506/tramp-2015201354.html

Трамп прекратил финансирование исследований потенциально опасных вирусов

Трамп прекратил финансирование исследований потенциально опасных вирусов - РИА Новости, 06.05.2025

Трамп прекратил финансирование исследований потенциально опасных вирусов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий финансирование за счет федерального бюджета исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:37:00+03:00

2025-05-06T08:37:00+03:00

2025-05-06T08:37:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий финансирование за счет федерального бюджета исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, в том числе в других странах, следует из публикации на сайте Белого дома. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Белого дома в связи с указом, распоряжение президента должно "защитить американских граждан от инцидентов в области биологической безопасности", в том числе тех, которые могли привести к пандемии вируса COVID-19. "Данный указ прекращает текущее и будущее федеральное финансирование опасных исследований (вирусов - ред.) в области приобретенных мутаций в проблемных странах, в том числе в Китае и Иране... позволяет исследовательским агентствам США выявлять и прекращать федеральное финансирование других биологических исследований, которые могут угрожать здоровью американцев, общественной и национальной безопасности", - говорится в публикации. Как подчеркивается в пресс-релизе, Трамп уже на протяжении длительного времени полагал, что причиной пандемии вируса COVID-19 послужила утечка в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. В декабре прошлого года американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань". ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором специалисты назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20250221/rubio-2000703680.html

https://ria.ru/20250126/virus-1995503617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, китай, иран, дональд трамп, воз