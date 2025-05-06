Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что победа в мировых войнах была одержана благодаря США - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/tramp-2015187831.html
Трамп считает, что победа в мировых войнах была одержана благодаря США
Трамп считает, что победа в мировых войнах была одержана благодаря США - РИА Новости, 06.05.2025
Трамп считает, что победа в мировых войнах была одержана благодаря США
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:11:00+03:00
2025-05-06T05:11:00+03:00
в мире
германия
россия
сша
дональд трамп
дмитрий медведев
гаврило принцип
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351125_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_4be4d55924343de2ec3570618ea414c4.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах. "Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу. Это делают все остальные! Во всем мире союзники празднуют нашу победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, – это Соединенные Штаты Америки, и Победа была одержана только благодаря нам," – написал Трамп в социальной сети The Truth. Ранее президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны. Однако он не стал объявлять эти дни выходными, объяснив это тем, что "в Америке и так слишком много праздников". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позже назвал подобные высказывания Трампа "пафосной чушью" и посоветовал ему вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, громил врага четыре с лишним года и кто "освобождал неблагодарную Европу". Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией, началась 1 сентября 1939 года. Уже 22 июня 1941 года в нее пришлось вступить Советскому Союзу в связи с нападением на его территорию Германии. На территории Европы война закончилась весной 1945-го – после долгих кровопролитных боев на советско-германском фронте, окончательного разгрома войск вермахта Красной армией в Берлинской и Пражской операциях, встречи с войсками союзников и безоговорочной капитуляции Германии. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Во Вторую мировую войну, продолжавшуюся (в Азии) до 2 сентября 1945 года, были втянуты 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, она была самой разрушительной и кровопролитной. Погибли свыше 55 миллионов человек, наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов. Поводом для вступления США во Вторую мировую (в декабре 1941-го, спустя два года после ее начала) стало нападение Японии на американскую базу Перл-Харбор. США за годы войны потеряли свыше 400 тысяч человек. Первая мировая война 1914-1918 годов - первый военный конфликт мирового масштаба, в который были вовлечены 38 государств. Главной причиной войны стали противоречия между державами двух крупных блоков - Антанты (Россия, Англия и Франция) и Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия). Поводом для начала вооруженного столкновения послужил теракт члена организации "Млада Босна" гимназиста Гаврило Принципа, в ходе которого были убиты наследник престола Австро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга. Россия вступила в войну 1 августа 1914 года. Восточный (русский) фронт стал одним из главных сухопутных фронтов. За время войны в ряды армий мобилизовали 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран 9,5 миллиона, более 20 миллионов были ранены, 3,5 миллиона остались калеками. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (66,6% всех потерь). Россия потеряла более 1,8 миллиона человек. Пришедшие к власти в России большевики 15 декабря 1917 года подписали договор о перемирии с Германией и ее союзниками. США в Первую мировую войну вступили весной 1917-го, а до этого в течение трех лет придерживались нейтралитета. В ходе войны Штаты потеряли более 117 тысяч человек. Победа Антанты в Первой мировой войне была закреплена в серии мирных договоров (Версальский, Сен-Жерменский и другие), которые державы-победительницы продиктовали в 1919 году побежденным странам. Военные действия завершились после подписания 11 ноября 1918 года Компьенского перемирия. Значительный вклад в борьбу против японской агрессии внес китайский народ, что существенно ограничило возможности Японии в участии в военных действиях против Советского Союза и других стран-союзниц. В Европе важную роль в противостоянии Германии сыграла Великобритания, которая с первых дней войны оказывала сопротивление нацистской агрессии. Значительный вклад в победу над фашизмом внесли также другие страны антигитлеровской коалиции, такие как Польша, Франция, Канада, Австралия, Новая Зеландия и многие другие.
https://ria.ru/20250502/tramp-2014640874.html
https://ria.ru/20250503/tramp-2014806807.html
https://ria.ru/20250123/peskov-1995108104.html
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014760008.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014351125_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_0925a8391e8a4926f4ef404f2308f5ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, гаврило принцип, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Германия, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Гаврило Принцип, Вторая мировая война (1939-1945)
Трамп считает, что победа в мировых войнах была одержана благодаря США

Трамп: США внесли самый значительный вклад в победу в мировых войнах

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах.
"Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу. Это делают все остальные! Во всем мире союзники празднуют нашу победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, – это Соединенные Штаты Америки, и Победа была одержана только благодаря нам," – написал Трамп в социальной сети The Truth.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Трамп назвал вклад США в победу во Второй мировой войне наибольшим
2 мая, 05:46
Ранее президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны. Однако он не стал объявлять эти дни выходными, объяснив это тем, что "в Америке и так слишком много праздников".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позже назвал подобные высказывания Трампа "пафосной чушью" и посоветовал ему вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, громил врага четыре с лишним года и кто "освобождал неблагодарную Европу".
Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией, началась 1 сентября 1939 года. Уже 22 июня 1941 года в нее пришлось вступить Советскому Союзу в связи с нападением на его территорию Германии. На территории Европы война закончилась весной 1945-го – после долгих кровопролитных боев на советско-германском фронте, окончательного разгрома войск вермахта Красной армией в Берлинской и Пражской операциях, встречи с войсками союзников и безоговорочной капитуляции Германии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Американский ветеран назвал ошибку Трампа
3 мая, 19:54
Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Во Вторую мировую войну, продолжавшуюся (в Азии) до 2 сентября 1945 года, были втянуты 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, она была самой разрушительной и кровопролитной. Погибли свыше 55 миллионов человек, наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов. Поводом для вступления США во Вторую мировую (в декабре 1941-го, спустя два года после ее начала) стало нападение Японии на американскую базу Перл-Харбор. США за годы войны потеряли свыше 400 тысяч человек.
Первая мировая война 1914-1918 годов - первый военный конфликт мирового масштаба, в который были вовлечены 38 государств. Главной причиной войны стали противоречия между державами двух крупных блоков - Антанты (Россия, Англия и Франция) и Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия). Поводом для начала вооруженного столкновения послужил теракт члена организации "Млада Босна" гимназиста Гаврило Принципа, в ходе которого были убиты наследник престола Австро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Песков прокомментировал слова Трампа о роли СССР во Второй мировой
23 января, 12:34
Россия вступила в войну 1 августа 1914 года. Восточный (русский) фронт стал одним из главных сухопутных фронтов. За время войны в ряды армий мобилизовали 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран 9,5 миллиона, более 20 миллионов были ранены, 3,5 миллиона остались калеками. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (66,6% всех потерь). Россия потеряла более 1,8 миллиона человек. Пришедшие к власти в России большевики 15 декабря 1917 года подписали договор о перемирии с Германией и ее союзниками.
США в Первую мировую войну вступили весной 1917-го, а до этого в течение трех лет придерживались нейтралитета. В ходе войны Штаты потеряли более 117 тысяч человек.
Победа Антанты в Первой мировой войне была закреплена в серии мирных договоров (Версальский, Сен-Жерменский и другие), которые державы-победительницы продиктовали в 1919 году побежденным странам. Военные действия завершились после подписания 11 ноября 1918 года Компьенского перемирия.
Значительный вклад в борьбу против японской агрессии внес китайский народ, что существенно ограничило возможности Японии в участии в военных действиях против Советского Союза и других стран-союзниц. В Европе важную роль в противостоянии Германии сыграла Великобритания, которая с первых дней войны оказывала сопротивление нацистской агрессии. Значительный вклад в победу над фашизмом внесли также другие страны антигитлеровской коалиции, такие как Польша, Франция, Канада, Австралия, Новая Зеландия и многие другие.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу
3 мая, 11:09
 
В миреГерманияРоссияСШАДональд ТрампДмитрий МедведевГаврило ПринципВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала