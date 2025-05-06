https://ria.ru/20250506/tramp-2015187831.html

Трамп считает, что победа в мировых войнах была одержана благодаря США

Трамп считает, что победа в мировых войнах была одержана благодаря США - РИА Новости, 06.05.2025

Трамп считает, что победа в мировых войнах была одержана благодаря США

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:11:00+03:00

2025-05-06T05:11:00+03:00

2025-05-06T05:11:00+03:00

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гаврило принцип

вторая мировая война (1939-1945)

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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах. "Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу. Это делают все остальные! Во всем мире союзники празднуют нашу победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, – это Соединенные Штаты Америки, и Победа была одержана только благодаря нам," – написал Трамп в социальной сети The Truth. Ранее президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны. Однако он не стал объявлять эти дни выходными, объяснив это тем, что "в Америке и так слишком много праздников". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев позже назвал подобные высказывания Трампа "пафосной чушью" и посоветовал ему вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, громил врага четыре с лишним года и кто "освобождал неблагодарную Европу". Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией, началась 1 сентября 1939 года. Уже 22 июня 1941 года в нее пришлось вступить Советскому Союзу в связи с нападением на его территорию Германии. На территории Европы война закончилась весной 1945-го – после долгих кровопролитных боев на советско-германском фронте, окончательного разгрома войск вермахта Красной армией в Берлинской и Пражской операциях, встречи с войсками союзников и безоговорочной капитуляции Германии. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Во Вторую мировую войну, продолжавшуюся (в Азии) до 2 сентября 1945 года, были втянуты 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, она была самой разрушительной и кровопролитной. Погибли свыше 55 миллионов человек, наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов. Поводом для вступления США во Вторую мировую (в декабре 1941-го, спустя два года после ее начала) стало нападение Японии на американскую базу Перл-Харбор. США за годы войны потеряли свыше 400 тысяч человек. Первая мировая война 1914-1918 годов - первый военный конфликт мирового масштаба, в который были вовлечены 38 государств. Главной причиной войны стали противоречия между державами двух крупных блоков - Антанты (Россия, Англия и Франция) и Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия). Поводом для начала вооруженного столкновения послужил теракт члена организации "Млада Босна" гимназиста Гаврило Принципа, в ходе которого были убиты наследник престола Австро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга. Россия вступила в войну 1 августа 1914 года. Восточный (русский) фронт стал одним из главных сухопутных фронтов. За время войны в ряды армий мобилизовали 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран 9,5 миллиона, более 20 миллионов были ранены, 3,5 миллиона остались калеками. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (66,6% всех потерь). Россия потеряла более 1,8 миллиона человек. Пришедшие к власти в России большевики 15 декабря 1917 года подписали договор о перемирии с Германией и ее союзниками. США в Первую мировую войну вступили весной 1917-го, а до этого в течение трех лет придерживались нейтралитета. В ходе войны Штаты потеряли более 117 тысяч человек. Победа Антанты в Первой мировой войне была закреплена в серии мирных договоров (Версальский, Сен-Жерменский и другие), которые державы-победительницы продиктовали в 1919 году побежденным странам. Военные действия завершились после подписания 11 ноября 1918 года Компьенского перемирия. Значительный вклад в борьбу против японской агрессии внес китайский народ, что существенно ограничило возможности Японии в участии в военных действиях против Советского Союза и других стран-союзниц. В Европе важную роль в противостоянии Германии сыграла Великобритания, которая с первых дней войны оказывала сопротивление нацистской агрессии. Значительный вклад в победу над фашизмом внесли также другие страны антигитлеровской коалиции, такие как Польша, Франция, Канада, Австралия, Новая Зеландия и многие другие.

https://ria.ru/20250502/tramp-2014640874.html

https://ria.ru/20250503/tramp-2014806807.html

https://ria.ru/20250123/peskov-1995108104.html

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014760008.html

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Дарья Буймова

в мире, германия, россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, гаврило принцип, вторая мировая война (1939-1945)