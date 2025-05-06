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Российский посол назвал причины сокращения торговли с Турцией - РИА Новости, 06.05.2025
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23:27 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/torgovlya-2015409289.html
Российский посол назвал причины сокращения торговли с Турцией
Российский посол назвал причины сокращения торговли с Турцией - РИА Новости, 06.05.2025
Российский посол назвал причины сокращения торговли с Турцией
Незаконные санкции Запада приводят к сокращению объема торговли РФ и Турции из года в год, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:27:00+03:00
2025-05-06T23:27:00+03:00
экономика
цены на нефть
турция
россия
алексей ерхов
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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Незаконные санкции Запада приводят к сокращению объема торговли РФ и Турции из года в год, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Торговля развивается. Хотя должен констатировать, что если опираться (а я должен опираться прежде всего на знакомые вашим телезрителям и вашим читателям цифры TÜİK) на данные турецкой статистики, то объем торговли, к сожалению, несколько сокращается из года в год. Может быть, не так уж и на много, но 3-4 миллиарда - это всё-таки цифра. Например, в прошлом году наш объем торговли был 52,5 миллиардов долларов. То есть, это уже примерно на 4 миллиардов меньше, чем был в позапрошлом году. Причины понятные. Причины, во-первых, конъюнктурные — колебания мировых рынков. Например, наши поставки зерна в Турцию просели на 65%. Наши поставки чёрных металлов сократились на 20% - это уже меры тарифного и нетарифного регулирования, к сожалению", - сказал дипломат в интервью турецкой газете "Айдынлык" и телеканалу "Улусал". По его словам, главная причина сокращения российско-турецкой торговли — это те "незаконные и неправильные санкции, которые на нашу торговлю пытается наложить Запад". "И эти санкции, к сожалению, делают свое дело, прежде всего, в том, что касается обеспечения денежных, банковских переводов наших российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности. Вот здесь у нас, конечно, большие трудности из-за того, что турецкие банкиры практикуют т.н. "overcompliance". А что такое "overcompliance"? Это когда даже санкции этого не требуют, они пытаются проявлять осторожность или, как у нас говорят, "обжегшись на молоке, дуют на воду", и каждый перевод, каждую торговую сделку подвергают взыскательнейшему, скрупулезному анализу. Из-за этого мы теряем время, теряем динамику и теряем иногда сделки. Вот такая ситуация", - подчеркнул Ерхов.
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экономика, цены на нефть, турция, россия, алексей ерхов
Экономика, Цены на нефть, Турция, Россия, Алексей Ерхов
Российский посол назвал причины сокращения торговли с Турцией

Посол Ерхов: незаконные санкции Запада сокращают объем торговли России и Турции

© Rusya Ankara BüyükelçiliğiПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Rusya Ankara Büyükelçiliği
Посол России в Турции Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Незаконные санкции Запада приводят к сокращению объема торговли РФ и Турции из года в год, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
«
"Торговля развивается. Хотя должен констатировать, что если опираться (а я должен опираться прежде всего на знакомые вашим телезрителям и вашим читателям цифры TÜİK) на данные турецкой статистики, то объем торговли, к сожалению, несколько сокращается из года в год. Может быть, не так уж и на много, но 3-4 миллиарда - это всё-таки цифра. Например, в прошлом году наш объем торговли был 52,5 миллиардов долларов. То есть, это уже примерно на 4 миллиардов меньше, чем был в позапрошлом году. Причины понятные. Причины, во-первых, конъюнктурные — колебания мировых рынков. Например, наши поставки зерна в Турцию просели на 65%. Наши поставки чёрных металлов сократились на 20% - это уже меры тарифного и нетарифного регулирования, к сожалению", - сказал дипломат в интервью турецкой газете "Айдынлык" и телеканалу "Улусал".
По его словам, главная причина сокращения российско-турецкой торговли — это те "незаконные и неправильные санкции, которые на нашу торговлю пытается наложить Запад".
"И эти санкции, к сожалению, делают свое дело, прежде всего, в том, что касается обеспечения денежных, банковских переводов наших российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности. Вот здесь у нас, конечно, большие трудности из-за того, что турецкие банкиры практикуют т.н. "overcompliance". А что такое "overcompliance"? Это когда даже санкции этого не требуют, они пытаются проявлять осторожность или, как у нас говорят, "обжегшись на молоке, дуют на воду", и каждый перевод, каждую торговую сделку подвергают взыскательнейшему, скрупулезному анализу. Из-за этого мы теряем время, теряем динамику и теряем иногда сделки. Вот такая ситуация", - подчеркнул Ерхов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Экономист посоветовал российским туристам в Турции использовать рубли
5 мая, 07:09
 
ЭкономикаЦены на нефтьТурцияРоссияАлексей Ерхов
 
 
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